139-116. Cunningham y los Pistons se pasean ante los Kings

Los Pistons sellaron su quinta victoria en los últimos seis partidos e incrementaron su balance a 33-11, el mejor del Este, por delante de los Boston Celtics (28-17).

Cunningham lideró a los Pistons con 29 puntos (13 de 22 en tiros), 5 rebotes y 11 asistencias y fue uno de 8 jugadores de Detroit que acabaron dobles dígitos en anotación.

Los Kings, penúltimos en el Oeste (12-35), perdieron su quinto partido consecutivo y ya estaban abajo por 20 puntos al acabar el tercer período.

El técnico Dough Christie aceptó la derrota en ese momento y sacó de la pista a cuatro de sus titulares.

Malik Monk fue el máximo anotador de los Kings con 19 puntos, DeMar DeRozan aportó 16 puntos y Nique Clifford y Dennis Schroeder metieron 15 cada uno.