Doncic reina en Dallas, los Bulls retiran el '1' de Rose y los Knicks ganan en 'Philly'

El esloveno brilló con 33 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias, una actuación que volvió a dejar en evidencia la decisión de Dallas de traspasarlo.

En este último año con los Lakers, Doncic se ha enfrentado a los Mavericks cuatro veces, dos en Dallas y dos en California, con un pleno de victorias para los angelinos.

Los Mavericks (19-27) llegaban al encuentro de este sábado con su mejor racha de resultados desde la salida de Doncic hace casi un año: cuatro victorias seguidas. El esloveno y los Lakers (27-17) se encargaron de cortarla.

Los 'Mavs' endosaron un parcial de 16-0 en el tercer cuarto para remontar los 14 puntos de ventaja de los Lakers, pero los angelinos respondieron en los últimos seis minutos con un parcial de 8-27, recuperando el +15 con el que se había puesto Dallas.

Además de los 33 puntos de Doncic, James aportó 17 al marcador de los Lakers, los mismos que Rui Hachimura.

Los Chicago Bulls subieron este sábado al techo del United Center el número 1 de Derrick Rose, nativo de la Ciudad del Viento y 'MVP' de la NBA en 2011, que ahora comparte gloria con el 10 de Bob Love, el 33 de Scottie Pippen y el 23 de Michael Jordan.

Fue un emotivo homenaje después de ganar por 114-111 a los Celtics con un triple ganador de Kevin Huerter con 0.2 segundos por jugar.

Jaylen Brown había igualado el partido a 111 con 14.2 segundos por jugar y el técnico de Boston, Joe Mazzulla, dio entrada al español Hugo González, uno de sus mejores jugadores defensivos, para la última posesión de los Bulls.

Pero Chicago movió bien el balón y liberó a Huerter, que conectó el triple ganador desde una esquina.

Fue la cuarta victorias seguida para unos Bulls (23-22) que están a un solo triunfo de la sexta plaza en el Este, la última con billete directo al 'playoff'.

Jalen Brunson anotó 31 puntos en el triunfo de los Knicks por 109-112 ante los Philadelphia 76ers, la segunda victoria seguida para Nueva York después de humillar a los Brooklyn Nets por 120-66.

Los Knicks (27-18), terceros en el Este, no ganaban dos partidos seguidos desde diciembre; desde Año Nuevo, solo habían sumado dos victorias en once encuentros.

Una de esas derrotas fue contra Philadelphia, con los que habían perdido los dos enfrentamientos esta temporada.

Los 31 puntos de Brunson y los 23 de OG Anunoby lograron opacar a Joel Embiid, con 38 puntos y 11 rebotes. También lograron frenar la remontada de los 76ers, que recortaron de 17 a 3 la diferencia que los Knicks les llevaban en el último cuarto.

También este sábado, los Cleveland Cavaliers ganaron 105-119 a los Orlando Magic con 36 puntos de Donovan Mitchell y los Charlotte Hornets superaron 119-115 a los Washington Wizards.

Además, en Salt Lake City, los Miami Heat derrotaron 116-147 a los Utah Jazz.

También estaba programado el Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors, pero la NBA decidió posponerlo hasta el domingo por "seguridad" después de que agentes federales matasen esta mañana a un hombre en Mineápolis, desatando una ola de protestas.