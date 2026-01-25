El estadounidense James Batemon (Lleida), elegido Mejor Jugador de la Jornada 17

El estadounidense, de 28 años, logra este reconocimiento por segunda vez en su carrera en España, ya que a finales de diciembre fue elegido MVP de la décima jornada liguera.

Ante el conjunto burgalés, Batemon firmó 30 puntos, su tope personal en competición y mejor registro histórico visto en el club, con 9/10 tiros libres, 3/6 lanzamientos de dos y 5/12 en triples. Además, capturó 5 rebotes (4 defensivos, uno ofensivo), repartió 3 asistencias, robó 2 balones y forzó 8 faltas personales.

Acabó el partido con 33 créditos de valoración lo que, además de ser su mejor registro en la competición, marca un nuevo récord histórico del club en Liga Endesa. Solo Luka Bozic alcanzó un registro tan elevado en esta jornada, si bien la derrota de su Coviran Granada decanta el empate en favor del jugador del Hiopos Lleida, pues ganó su partido, informó la ACB.