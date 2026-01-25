El Movistar Estudiantes impone su veteranía para ganar la Copa de España (69-73)

En partido propio de una final, el equipo madrileño impuso la veteranía de dos de sus pilares, el uruguayo Granger y el nigeriano Nwogbo, para controlar el final del partido y, pese a la presión del Municipal de Palencia, con 5.000 gargantas locales intentando ayudar a su equipo, sumar cuando más lo necesitaban.

Los colegiales volvieron a hacer gala de su juego coral, especialmente en ataque, frente a un Súper Agropal cuya mejor arma fue su pundonor, que a ratos le jugó malas pasadas.

De ahí que el Movistar Estudiantes fuera casi todo el partido por delante, con ventajas que en la primera parte llegaron a ser de diez puntos (25-35 en el minuto 16). Su gran engranaje ofensivo, le permitía encontrar mejores opciones de tiro y, como consecuencia, una mejor eficacia anotadora.

El Súper Agropal se sostenía gracias a su capacidad de lucha, hasta que dio con la clave para mejorar también su acierto ofensivo y, con la ayuda de la afición, consiguió un parcial de 12-2 para igualar el encuentro sobre la bocina del descanso (37-37).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la segunda parte, los palentinos parecían estar mejor asentados y llegaron a ponerse en varias ocasiones por delante en el marcador, conscientes que la igualdad les podía favorecer en el tramo final del partido.

Pero el Movistar Estudiantes no perdió en ningún momento la cara al partido y mantuvo sus opciones esperando los toques finales de Granger y Nwogbo, que sentenciaron la final en el último minuto.

69 – Súper Agropal Palencia (18+19+18+14): Borg (11), Jakovics (2), Kamba (7), Armus (4) y Álvaro Muñoz (8) -cinco inicial-; Wintering (4), Oliver, Oroz (9), Manu Rodríguez (6), Vrankic (11), Chema González y Ugochukwu (7).

73 – Movistar Estudiantes (24+13+19+17): Salin (2), Granger (12), Vaulet (8), Nwogbo (16) y Garino (5) -cinco inicial-; Asier González, Giovanetti (6), Filipovic, Sergi García (4), McGrew (6), Hugo López (5) y Silverio (9).

Árbitros: Francisco José Zafra, Nicolás Lezcano y Fernando Ibáñez.

Incidencias: Partido de la final de la Copa de España disputado en el Pabellón Municipal de los Deportes de Palencia ante 4.952 espectadores.