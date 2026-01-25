Los Bulls suben el 1 de Derrick Rose al techo del United Center

El número 1 de Derrick Rose ya está colgado al lado del 10 de Bob Love, el 33 de Scottie Pippen y el 23 de Michael Jordan en el techo del United Center, el estadio en el que 'D-Rose' jugó de 2008 a 2016.

Decenas de leyendas y actuales jugadores de la NBA, entre ellos Michael Jordan, Pippen, Pau Gasol, Steph Curry o Jayson Tatum, enviaron mensajes para felicitar a Derrick Rose por este logro.

En el parqué del United Center estuvieron sus excompañeros Joakim Noah, Taj Gibson, Luol Deng y el entrenador Tom Thibodeau, que compartieron historias y anécdotas sobre su experiencia en los Bulls al lado de Rose.

D-Rose, muy emocionado durante la ceremonia, estuvo sentado al lado de su madre y acompañado por su mujer, sus tres hijos y familiares y amigos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su discurso, evocó las enseñanzas de su madre durante su juventud en Englewood, un barrio del sur de Chicago conocido por su alta criminalidad, y también el apoyo de sus hermanos, que la ayudaron a mantenerse alejado de esos peligros.

Y también bromeó con Thibodeau, el primer entrenador, dijo, que le hizo sentir "realmente especial".

"Quizás hayas ido a Harvard, quizás seas un experto de física, pero yo te hice ver la física", bromeó Rose, al referirse a su explosivo estilo de baloncesto, provocando los aplausos del United Center.

Thibodeau, por su parte, recordó el liderazgo de Rose, la unión del vestuario de los Bulls y evocó un partido de 'playoffs' de 2011 contra los Atlanta Hawks en el que el número 1 anotó 44 puntos.

"Fue una de las actuaciones más dominantes que he visto en mi vida en 'playoffs'", aseguró Thibodeau.

Rose, nacido en Chicago en 1988, fue elegido con el número uno absoluto por los Bulls en 2008 y se quedó en la Ciudad del Viento hasta 2016.

Elegido como novato del año en el curso 2008-2009, Rose se convirtió en 2011 en el MVP de la NBA más joven de siempre.

Aunque no consiguió llevar a Chicago a un anillo, Rose fue protagonista de años espectaculares en los Bulls, por su talento puro, potencia y agilidad en la pintura y polivalencia táctica.

Salió de la Ciudad del Viento en 2016 para recalar en los Knicks, en los que estuvo hasta 2017 y de nuevo entre 2021 y 2023. También vistió las camisetas de los Minnesota Timberwolves, los Detroit Pistons y los Memphis Grizzlies, con los que cerró su carrera hace dos años.