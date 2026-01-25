Los Mavs se quedan bloqueados por una tormenta y la NBA aplaza su partido contra los Bucks

Los Mavericks tenían previsto viajar esta mañana a Milwaukee, a cerca de dos horas de avión, para enfrentarse a los Bucks en el Fiserv Forum a las 18:00 hora local (24:00 GMT).

Sin embargo, la ciudad de Texas ha sido azotada por una abundante nevada y la expedición liderada por Jason Kidd no pudo poner rumbo a Milwaukee.

La NBA informará de la nueva fecha para la disputa del encuentro en los próximos días.

El de Milwaukee es el segundo partido de la NBA aplazado este domingo por las condiciones climáticas, después del Grizzlies-Nuggets de Memphis.

