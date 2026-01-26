El puertorriqueño Nelson Colón es el nuevo seleccionador masculino de Panamá

"Por este medio, deseo informar oficialmente que he aceptado el reto y la responsabilidad de asumir el cargo de Entrenador del Equipo Nacional de Baloncesto en Panamá", anunció Colón este lunes en un comunicado de prensa.

"Recibo esta oportunidad con profundo agradecimiento, respeto y compromiso hacia el baloncesto panameño y hacia todos los atletas que representan con orgullo los colores de Panamá", prosiguió en la nota.

Colón fue director técnico de la selección masculina de baloncesto de Puerto Rico por tres años hasta que dimitió el 3 de octubre de 2024 y con el antecedente de haber clasificado al equipo a unos Juegos Olímpicos después de veinte años de ausencia.

Ahora, en su nueva faceta con Panamá, indicó que "asumir este rol implica trabajar con disciplina, visión y entrega para contribuir al crecimiento del equipo nacional y al desarrollo integral del deporte".

"Mi enfoque estará dirigido a fortalecer la estructura del equipo, apoyar el talento local y fomentar una cultura de trabajo basada en la unión, el esfuerzo y la excelencia competitiva", resaltó.

A su vez, aseguró que cree "firmemente en el potencial del baloncesto panameño y en la importancia de construir un proyecto sólido y sostenible".

Al aceptar su nuevo rol, Colón también dejará de dirigir a los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional -principal Liga de Puerto Rico-, a la que agradeció "su confianza y por brindarme el permiso y la oportunidad de asumir este compromiso, demostrando una vez más su apoyo a mi desarrollo profesional".

"Valoro la confianza depositada en mí y reitero mi compromiso de servir al baloncesto nacional con profesionalismo, respeto y pasión por el juego", puntualizó.