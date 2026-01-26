Žan Tabak, ayudante de Plaza durante cinco temporadas, nuevo entrenador del MoraBanc

El entrenador de Split, de 55 años, estaba sin equipo después de dirigir al Trefl Sopot de Polonia y firma contrato hasta final de temporada. Su primer entrenamiento será mañana y su debut el sábado (19 horas) contra el Dreamland Gran Canaria. Coge el equipo en antepenúltima posición con tan sólo 4 victorias en toda una primera vuelta.

Tabak, ex-pívot croata que jugó durante seis temporadas en la NBA y que también lo hizo en Croacia, España y Italia, fue técnico ayudante de Joan Plaza en el Real Madrid y en el Cajasol.

Después de retirarse del baloncesto empezó siendo ojeador por Europa de los New York Knicks y en la temporada 2007-2008 firmó por el Real Madrid, equipo dónde militó, para ser ayudante de Joan Plaza.

Su debut como primer entrenador fue en julio del 2011 con el CB Sant Josep Girona en LEB Oro. Después pasó por el Trefl Sopot y de allí al Caja Laboral después de la destitución de Dusko Ivanovic. Sumó 17 victorias consecutivas entre Liga ACB y Euroliga y acabó con un balance de 21-8 en la competición doméstica y de 12-10 en Euroliga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También fue ayudante de Pablo Laso en el Real Madrid y formó parte del cuerpo técnico de la selección de Croacia en la Copa del Mundo que se disputó en 2014. En 2015 fichó por el Baloncesto Fuenlabrada de la Liga ACB, pero entrenó seis jornadas ya que recibió la propuesta del Maccabi Tel Aviv para substituir a Guy Goodes.

Después dirigió al Betis Energía Plus en el 2016 y fue seleccionador de Eslovaquia des del 2018 al 2021. Sus siguientes banquillos fueron el Stelmet Zielona Góra de Polonia, el Hereda San Pablo Burgos de la Liga ACB. En éste fue destituido después de un pésimo inicio de campeonato y en el 2022 del Trefl Sopot de la TBL, al que regresó diez años después, pero no acabó la temporada.