Doncic mete 46 en Chicago, Mitchell lidera a los Cavs y Durant y Sengun tumban a Aldama

La jornada de la NBA vio además un nuevo triunfo de los Boston Celtics del español Hugo González, que ganaron 102-94 a los Portland Trail Blazers.

Luka Doncic se dio un festín en el United Center de Chicago, donde Los Ángeles Lakers ganaron por 129-118 a los Bulls para sumar su cuarta victoria en los últimos cinco partidos.

Tras la remontada conseguida en el campo de sus 'ex', los Dallas Mavericks, Luka Doncic brilló en el United Center con 15 de 25 en tiros de campo, 8 de 14 desde el arco y sumó 7 rebotes y 11 asistencias a sus 46 puntos.

"Seguro, siempre es un pabellón especial. Sabemos quién ha jugado aquí, todo lo que ha ganado. Siempre es especial para mí", afirmó Doncic en español en la rueda de prensa posterior al partido del United Center.

LeBron James, ovacionado a sus 41 años, anotó 20 de sus 24 puntos en la primera mitad, mientras que Rui Hachimura contribuyó en la victoria con 23 puntos (9 de 11 en tiros de campo) saliendo del banquillo para los Lakers.

El equipo de JJ Redick incrementó su balance a 28-17, el quinto mejor en el Oeste.

Los Bulls cayeron dos días después de la vibrante victoria sobre la bocina conseguida contra los Boston Celtics, en la noche de la retirada de la camiseta de Derrick Rose.

Santi Aldama selló 17 puntos y 7 rebotes en 26 minutos para los Grizzlies, pero su equipo no pudo evitar la derrota 108-99 en el campo de los Houston Rockets.

El equipo de Ime Udoka, cuarto en el Oeste (28-16), contó con unas estelares actuaciones de Durant y Alperen Sengun.

KD firmó 33 puntos (11 de 24 en tiros) y 8 rebotes y Sengun lo hizo aún mejor, con 33 puntos (15 de 17 en tiros), 9 rebotes y 6 asistecias.

En Cleveland, los Cavaliers sellaron su cuarta victoria consecutiva con un 114-98 a los Orlando Magic al ritmo de Donovan Mitchell, protagonista con 45 puntos.

El ex de los Jazz conectó 15 de sus 25 tiros de campo y selló 5 triples. Opacó la gran noche personal de Paolo Banchero en los Magic, que metió 37 puntos y capturó 10 rebotes.

En el TD Garden de Boston, los Celtics se repusieron tras la traumática derrota de Chicago con un 102-94 a los Portland Trail Blazers.

Payton Pritchard lideró a los Celtics con 23 puntos y Jaylen Brown metió 20. El español Hugo González, elegido con el númro 28 absoluto en el último draft, aportó 2 puntos y 2 asistencias en 14 minutos saliendo del banquillo.

Los Charlotte Hornets llegaron a tener 50 puntos de ventaja en su triunfo por 130-93 en casa contra los Philadelphia 76ers, impulsados por 30 puntos de Brandon Miller.

Los Hornets son la franquicia que logró la victoria más abultada del año en lo que va de la NBA, un 150-95 en el campo de los Utah Jazz.

Los Sixers recibieron 81 puntos entre el segundo y el tercer períodos y tan solo anotaron 27 puntos en esos dos cuartos.

Sin Joel Embiid ni Tyrese Maxey, Kelly Oubre Jr metió 19 puntos para los Sixers, en los que Tyrese Maxey solo anotó seis puntos (3 de 12 en tiros).

El partido se adelantó a las 15 horas locales a causa de las bajas temperaturas que afectan gran parte de Estados Unidos.

También se adelantó el Atlanta Hawks-Indiana Pacers, acabado con victoria local por 132-116 con 23 puntos de CJ McCollum y 22 de Dyson Daniels.