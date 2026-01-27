Doncic y el legado de Michael Jordan en Chicago: "Siempre es especial jugar aquí"

"Seguro, siempre es un pabellón especial. Sabemos quién ha jugado aquí, todo lo que ha ganado. Siempre es especial para mí", afirmó Doncic en español en la rueda de prensa posterior al partido del United Center.

El esloveno firmó 46 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias en la victoria 129-118 de los Lakers contra los Bulls.

Doncic brilló en el United Center con 15 de 25 en tiros de campo y 8 de 14 desde el arco.

"Estuvimos unidos, estamos afrontando mejor los partidos", dijo Doncic, al referirse al momento positivo de los Lakers, que ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos.

Y manifestó el deseo de que Austin Reaves regrese pronto a competir tras reponerse de una lesión en una pantorrilla.

"Con Austin será mejor, seguro. Toma buenas decisiones, tiene mucho talento, estamos ansiosos por tenerlo de vuelta", aseguró.