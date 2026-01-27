El Casademont pierde a Bell-Traynes de 4 a 6 meses para ser operado de su mano izquierda

El conjunto rojillo ha informado este martes en una nota de prensa de la intervención que van a realizar al base canadiense, que desde que el pasado 10 de enero, cuando sufrió un fuerte golpe durante el partido contra el Dreamland Gran Canaria, ha jugado con dolor en su mano.

Entonces, el jugador comenzó un tratamiento para paliar las molestias y, a pesar de que el dolor no remitía, continuó jugando los partidos de liga y europeos, soportando una limitación evidente.

Ahora, y tras valorar la evolución del proceso y, especialmente, el impacto del dolor en su día a día, el Casademont ha señalado que "se ha decidido priorizar su salud y proceder a la intervención para iniciar cuanto antes el proceso de recuperación".

El parte médico oficial que remite el club señala que, tras sufrir un traumatismo en el partido del 10 de enero, una resonancia magnética le detectó una rotura completa del ligamento escafolunar.

Como consecuencia, el jugador padece una inestabilidad de los huesos del carpo que le ocasiona desplazamiento de ambos, con dolor e incapacidad funcional que mejora con la reducción de dicho desplazamiento.

Por ello, en los próximos días será intervenido quirúrgicamente para estabilizar la articulación, con un tiempo de recuperación estimado en este tipo de lesiones de cuatro a seis meses.

El Casademont ha destacado que Bell-Haynes "ha jugado cada partido con un compromiso ejemplar, dándolo todo por el equipo, por sus compañeros y por la marea roja, manteniendo la misma responsabilidad y liderazgo de siempre".

El club también ha reconocido públicamente el esfuerzo del jugador y le ha enviado mucho ánimo y toda su fuerza.