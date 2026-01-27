El Joventut, a por una oportunidad de oro ante el Unicaja para ser más líder del 'Top-16'

Los catalanes llegan a este partido en una dinámica irregular, después de encadenar dos derrotas seguidas en la Liga Endesa, pero también tras sumar un triunfo muy contundente en el estreno del 'Top-16' ante el Elan Chalon francés (107-75).

El Joventut, colíder del grupo K junto al Unicaja, con un triunfo y ninguna derrota, buscará su segunda victoria consecutiva en casa en competición continental para abrir la primera brecha en el grupo y ser líder en solitario.

Tanto badaloneses como malagueños quedaron invictos en la primera fase, y también arrancaron con triunfo el 'Top-16'. Por tanto, el que gane este encuentro quedará como único equipo invicto de la competición, algo que sólo logró la Virtus de Bolonia en la temporada 2017-18, año en que fueron campeones de la BCL.

Para el duelo ante los andaluces, el técnico Dani Miret tendrá la única baja del ala-pívot Miguel Allen, quien se recupera del esguince de tobillo que sufrió la semana pasada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de los grandes duelos del encuentro lo protagonizarán el escolta estadounidense Cameron Hunt (Joventut) y el base macedonio Kendrick Perry (Unicaja). El primero anota 14,3 puntos por encuentro en la Liga de Campeones, con dos canastas ganadoras sobre la bocina hasta el momento, y el segundo promedia 13,3 puntos por choque.

Otros dos jugadores vitales en la BCL en la Penya son el base Ricky Rubio y el pívot Ante Tomic, y es que entre ambos promedian 18 asistencias por encuentro.

En el único partido que enfrentó a ambos equipos en lo que va de la presente temporada, el Joventut cayó de manera muy clara en el Martín Carpena por 105-83 en la Liga Endesa, en un choque en el que los verdinegros tan sólo aguantaron la compostura hasta el tiempo de descanso.