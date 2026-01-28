103-87. Los Knicks cogen ritmo

Los Knicks estaban empatados a 72 entrando en el cuarto período, pero consiguieron un 31-15 que les entregó un valioso triunfo para seguir presionando a los Boston Celtics por la segunda plaza del Este.

Los neoyorquinos tienen un balance de 28-18 por el 29-17 de Boston. La Conferencia Este está liderada por los Detroit Pistons (33-11, antes de este martes).

Brunson fue protagonista del gran cuarto período de los Knicks con once puntos de sus 28 puntos.

El dominicano Karl Anthony Towns aportó un doble doble de 17 puntos y once rebotes, mientras que Mikal Bridges anotó 18 puntos.

Los Knicks vengaron la derrota sufrida hace dos semanas contra los Kings, en el reencuentro entre el técnico Mike Brown, ahora en Nueva York, con su exfranquicia.

Los Kings viven un momento complicado y la del Madison Square Garden fue su sexta derrota consecutiva, lo que les deja colistas en el Oeste con un balance de 12-36.

A Sacramento no le bastó con los 34 puntos de DeMar DeRozan (13 de 26 en tiros de campo).