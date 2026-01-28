104-95. Gilgeous Alexander reactiva a los Thunder

Los Thunder encararon el duelo con los Pelicans tras perder tres de sus anteriores cinco partidos, pero no fallaron en el Paycom Center para reforzar su liderato en el Oeste (38-10), por delante de los San Antonio Spurs (31-15).

Gilgeous Alexander fue protagonista con 29 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, pese a un poco habitual ocho de 24 en tiros de campo.

Sin Jalen Williams ni Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren brilló con 20 puntos, catorce rebotes y cinco tapones para OKC.

En los Pelicans, Zion Williamson logró un doble doble de 21 puntos y once rebotes, sin poder evitar la derrota número 37 en 49 partidos de su equipo.

