El Valencia Basket se encomienda a la grada del Roig Arena para doblegar al Maccabi

El club valenciano ha decidido que sus abonados puedan entrar al pabellón pese a que hay un informe de la Policía Nacional que recomienda que se juegue a puerta cerrada pero entiende que se trata de una conclusión mucho menos taxativa que la que se emitió en octubre cuando sí que decidió jugar si público ante el Hapoel Tel Aviv, que se llevó el triunfo aquel día.

El dispositivo de seguridad de acceso al recinto se aumentará y no se pondrán a la venta entradas, ni se le darán al Maccabi ni se permitirá la cesión de abonos. Además, los socios del Valencia Basket deberán identificarse para acceder al recinto. La Comisión Antiviolencia ha declarado el partido como de 'alto riesgo'.

Será el primer encuentro de baloncesto que se dispute en España con un rival israelí con público desde que en septiembre las protestas de activistas contra Israel, por la masacre en Gaza en respuesta a los atentados de la milicia Hamas, llevaron a alterar el final de varias etapas de la Vuelta a España.

A las puertas del recinto hay convocada una concentración dos horas antes del choque para pedir que se expulse a Israel de las competiciones deportivas europeas por entender, según los convocantes, que ha cometido un "genocidio" en Palestina.

El Valencia Basket quiere con su decisión de que entren sus abonados contribuir a lo que entiende que es un agravio comparativo para los equipos españoles, pues durante toda la campaña han jugado como locales sin el apoyo de su público, pero que desde que la Euroliga autorizó a los equipos israelíes a jugar de nuevo en su país tienen que jugar como visitantes con la presión del público rival.

De hecho, el conjunto valenciano visitó el 18 de diciembre al Maccabi y denunció el trato recibido por los aficionados del club israelí, especialmente hacia su entrenador Pedro Martínez. Su queja derivó en una multa de diez mil euros para el Maccabi por parte de la Euroliga.

La derrota sufrida por el Valencia en Múnich le hizo caer de las seis primeras plazas de la clasificación, aunque su balance de 15-8 es el mismo que tiene el Mónaco, que es sexto. Una victoria, por tanto, le podría permitir regresar a esas posiciones de acceso directo a los cuartos de final.

Además, ganar permitiría al equipo 'taronja' mantener o ensanchar la brecha con el undécimo clasificado, que es el primero que no podría disputar los cruces de acceso a esos cuartos de final. Ahora mismo su margen es de cuatro victorias.

El Maccabi, con diez partidos ganados, es uno de los equipos que aspira a poder disputar ese 'play in'. El conjunto israelí ha ganado dos de sus últimos tres encuentros, aunque fuera de casa solo ha conseguido vencer en cuatro de sus doce encuentros. La última pista en la que ganó fue la del Partizan y acumula cuatro derrotas seguidas como visitante.

Las referencias más sólidas del equipo de Oded Kattash son Roman Sorkin y Jaylen Hoard. Además, ha recuperado en las últimas semanas al exterior Jeffrey Dowtin JR pero no podrá contar con jugadores de peso como Walker IV, Di Bartolomoeo y Zachary Hankins.

En el choque disputado en Jerusalén, el Maccabi se impuso por 85-82 con 14 puntos de Walker IV y una importante incidencia en el juego de Iffe Lundberg.

Para este encuentro, Pedro Martínez tiene a su disposición a sus quince jugadores. En el triunfo del domingo en la pista del Dreamland Gran Canaria los elegidos para descansar fueron Josep Puerto, Isaac Nogués y Kameron Taylor y tampoco jugó Sergio de Larrea pese a entrar en el acta y estar en el banquillo.