Fallece Brad Branson, la primera gran estrella del Valencia Basket

El club valenciano transmitió el pésame por su fallecimiento, especialmente a su hija que fue trabajadora de la entidad, y destacó que Branson tras su retirada se mantuvo muy ligado al club y a la ciudad, con frecuentes visitas.

"En recuerdo a su memoria, se guardará un minuto de silencio en el próximo partido como local del primer equipo masculino del Valencia Basket, el que disputará mañana en el Roig Arena ante el Maccabi Rapyd Tel Aviv", anunció el club en su comunicado.

La alcaldesa de València, María José Catalá, recalcó este miércoles que fue "uno de los primeros mitos" del club y "un pionero que lideró el inicio de una historia que hoy es un éxito". Además, apuntó que era "un estadounidense muy valenciano".

También el Real Madrid transmitió "sus condolencias y su cariño a todos sus familiares, a sus compañeros y seres queridos", tras recordar que jugó 100 partidos en la entidad. Igualmente la acb lo hizo en su nombre y en el de todos los clubes que la componen. "Se va un jugador histórico de nuestro baloncesto, querido y respetado dentro y fuera de la cancha", apuntó la asociación de clubes.

Nacido en Harvey (Illinois), medía 208 centímetros, concluyó su formación en la Southern Methodist University. e inició su carrera en Europa en Italia, país en el que jugó en el Rimini y sobre todo en el Brescia entre 1980 y 1986, verano en el que fichó por el Real Madrid.

Tras dos temporadas en el Real Madrid, club con el que conquistó la Korac de 1988, recaló en el entonces llamado Pamesa Valencia en el verano de 1988. El club valenciano acababa de ascender a la acb y su incorporación fue un 'golpe de efecto'.

Estuvo seis campañas en un club del que fue la gran referencia en la pista durante esos años pero también una de las figuras más reconocidas fuera del parquet. La temporada 1993-94 fue la última de su carrera y la acabó con el Valencia.

Entre los dos equipos acumuló 280 encuentros y 9.106 minutos de juego en la acb. Entre sus actuaciones más destacadas está un partido del Real Madrid contra el Estudiantes en el que acumuló 44 puntos de valoración por, entre otras cosas, capturar 18 rebotes y los 37 puntos que anoto, ya con la camiseta del conjunto valenciano, contra el Fórum Valladolid.

Su impacto en el Valencia Basket fue tan grande que se mantiene como jugador que ha logrado más canastas de dos, tapones y 'dobles-dobles' (más de nueve puntos y de nueve rebotes en un mismo partido).

Elegido por los Pistons en la segunda ronda del draft de la NBA en 1980, jugó dos campañas en la competición estadounidense, primero con los Cavaliers y después con los Pacers y brilló en la CBA, la entonces segunda liga del país norteamericano.