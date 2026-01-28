Laprovittola sobre su renovación: "Sé que soy muy valorado en Barcelona; estoy tranquilo"

"Sé que estoy haciendo las cosas bien y que soy muy valorado aquí en Barcelona. Estoy en un muy buen lugar, así que estoy tranquilo", ha afirmado Laprovittola en la previa del partido de Euroliga ante el Olympiacos.

El internacional argentino, de 35 años, afina su puesta a punto tras superar la grave lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada y algunos contratiempos musculares que le han impedido tener continuidad.

"Creo que estoy ayudando mucho al equipo", ha afirmado Laprovittola, quien ha reconocido, no obstante, que aún le falta "algo de ritmo y explosividad", aunque ha dicho estar "bastante fresco de cabeza y con ganas de jugar".