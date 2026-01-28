Málaga reunirá a algunas de las mejores academias con el Unicaja de anfitrión

Una selección de jugadores en etapa formativa (2007-2009) del Unicaja, único representante español, participará en este torneo internacional considerado como uno de los más relevantes del baloncesto base y que en 2026 cambia San Diego (Estados Unidos) por Málaga como sede para reunir a un diez equipos procedentes de distintos continentes.

Los diez equipos son Unicaja, MG Academy, Orangville Academy, Dubai Basketball, NBA Academy África, Rytas Vilnius, Varese Pallacanestro, Bella Vista College, Australia Elite y Veritas Academy.

Los partidos se disputarán en el centro de baloncesto de alto rendimiento ‘The Embassy’, en el municipio de Fuengirola, un proyecto gestionado por los exjugadores de la selección española Berni Rodríguez y José Manuel Calderón. Unas instalaciones donde cada año se juntan equipos y jugadores de la NBA para entrenar en temporada estival.

Este miércoles, en el Higuerón Hotel Málaga, acudieron al acto de presentación, entre otros, Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa; los citados Berni Rodríguez y José Manuel Calderón y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que aseguro que van "a ver a algunos jugadores que, en los próximos años, se convertirán en grandes estrellas del baloncesto mundial".

El Unicaja contará con una plantilla entrenada por Manolo Trujillo y con jugadores de cantera como Arturas Butajevas (2007) y Manu Trujillo (2007), dos que ya han debutado con el primer equipo, además de Daniel Sierra (2009), Hugo Méndez (2009), Alexandru Hategan (2010), José Miguel Cazorla (2009), Hugo Manzano (2009), Antonio Martínez (2008), Sergio Otero (2009), Lucas Fernández (2008), Eloy Suárez (2008), Alfonso Rodríguez (2008), Alonso de la Iglesia (2010), Adolfo Nuño (2007), Miguel Martínez (2007), Roy Ikponmwosa (2007), Javier Valero (2006) y Matija Furundzic (2009).

En la fase regular, el equipo malagueño se enfrentará al Orangville Academy (Canadá) y a NBA Academy Africa. Tras estos dos encuentros, disputará un tercer partido que determinará su posición final en el torneo, que disputará la final el sábado 31 a las 20.30 horas.

El debut de Unicaja será este jueves a las 20.30 horas frente al combinado africano, mientras que el segundo compromiso será el viernes, a la misma hora, ante el equipo canadiense.

Orangville Academy es uno de los centros de referencia del continente americano en la formación de jugadores en categorías cadete y júnior. De allí han salido nombres como Jamal Murray, campeón de la NBA con los Denver Nuggets en 2023; Oshae Brissett, campeón con los Boston Celtics en 2024; o Lu Dort, campeón con los Oklahoma City Thunder en 2025.

El otro rival del Unicaja será la NBA Academy Africa, una institución fundada en 2017 con sede en Saly (Senegal), dedicada al desarrollo del talento africano. De sus filas han salido jugadores elegidos en el Draft de la NBA como Ulrich Chomche, seleccionado por los Memphis Grizzlies en 2024; Khaman Maluach, escogido en el puesto número 10 por los Houston Rockets en 2025; o Ibou Badji, con experiencia en la Liga Endesa tras militar en La Laguna Tenerife en el tramo final de la temporada pasada.

La 'Avance Global Cup' ha sido un escaparate de algunos de los mayores talentos del baloncesto mundial y por ella han pasado jugadores como AJ Dybantsa, uno de los mayores proyectos internacionales con apenas 18 años que ya brilla en la NCAA estadounidense con la Brigham Young University (BYU), donde promedia 23’6 puntos.

También destacaron en ediciones pasadas los hermanos Cam y Cayden Boozer, gemelos e hijos del exjugador de la NBA Carlos Boozer, y actualmente ambos en los Duke Blue Devils y candidatos al próximo Draft de la NBA.