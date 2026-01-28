Paul George recupera su versión 'vintage', Pistons y OKC cumplen y Brooklyn cae en Phoenix

Además, los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández se estrellaron 106-102 en su visita a los Phoenix Suns, sin Devin Booker, tras sufrir un parcial final de 10-2.

Mark Williams lideró a los Suns con 27 puntos y 13 de 16 en tiros de campo, apoyado por los 26 puntos de Dillon Brooks. Los Nets sufrieron su undécima derrota en los últimos doce partidos, pese a los 36 puntos de Michael Porter Jr.

En Philadelphia, Paul George firmó la mejor actuación de su temporada, con once de 21 en tiros de campo y nueve de quince desde el arco para 32 puntos.

Joel Embiid contribuyó en la victoria con 29 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias y Tyrese Maxey aportó 22 puntos y nueve asistencias para los Sixers, que dejaron atrás el humillante 130-93 sufrido el lunes en Charlotte.

Los Milwaukee Bucks jugaron sin el griego Giannis Antetokounmpo, baja por lesión entre cuatro y seis semanas y en un momento de incertidumbre sobre su futuro.

El mercado de fichajes de la NBA cerrará el 5 de febrero y varias franquicias, entre ellas los Golden State Warriors, figuran entre los posibles destinos del doble MVP.

Myles Turner fue el líder anotador de los Bucks con 31 puntos.

Los Knicks sellaron su tercera victoria consecutiva, con un 103-87 en el Madison Square Garden contra los Sacramento Kings liderado por 28 puntos de Jalen Brunson.

Los Knicks estaban empatados a 72 entrando en el cuarto período, pero consiguieron un 31-15 que les entregó un valioso triunfo para seguir presionando a los Boston Celtics por la segunda plaza del Este.

Brunson fue protagonista del gran cuarto período de los Knicks con once puntos de sus 28 puntos. El dominicano Karl Anthony Towns aportó un doble doble de 17 puntos y once rebotes, mientras que Mikal Bridges anotó 18 puntos.

Los neoyorquinos tienen un balance de 28-18 por el 29-17 de Boston.

La Conferencia Este está liderada por los Detroit Pistons (34-11), que doblegaron 109-107 a los Nuggets en Denver con 22 puntos y once asistencias de Cade Cunningham y 22 puntos de Tobias Harris.

Los Nuggets son terceros en el Oeste (31-16), pese a seguir sin poder contar con el serbio Nikola Jokic por un problema de rodilla.

Jamal Murray fue el máximo anotador de los campeones NBA de 2023 con 24 puntos.

Shai Gilgeous Alexander anotó 29 puntos y lideró el 104-95 de los OKC Thunder contra los New Orleans Pelicans con el que los vigentes campeones de la NBA se reactivaron tras dos derrotas consecutivas.

Los Thunder encararon el duelo con los Pelicans tras perder tres de sus anteriores cinco partidos, pero no fallaron en el Paycom Center para reforzar su liderato en el Oeste (38-10), por delante de los San Antonio Spurs (31-15).

Gilgeous Alexander fue protagonista con 29 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, pese a un poco habitual ocho de 24 en tiros de campo. Sin Jalen Williams ni Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren brilló con 20 puntos, catorce rebotes y cinco tapones para OKC.