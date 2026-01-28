Test de estrés en El Pireo ante un claro candidato a ganar la Euroliga

El conjunto azulgrana llega a la cita tras perder su imbatibilidad en la Liga Endesa desde que Xavi Pascual se sienta en el banquillo: una racha de nueve victorias consecutivas que truncó La Laguna Tenerife (82-89) en su visita al Palau el pasado domingo.

Pero la buena noticia para el cuadro catalán es que recupera para el partido de Atenas al alero Will Clyburn, que ha estado casi seis semanas de baja por culpa de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió ante el Kosner Baskonia en el duelo de Euroliga que el Barça se llevó después de tres prórrogas (134-124).

Precisamente la actuación de Clyburn fue decisiva en partido de la primera vuela contra Olympiacos (98-85). Y es que en la visita del conjunto heleno, el estadounidense se disparó hasta los 28 puntos, con 7 de 10 en triples, formando un pareja ofensiva letal junto al escolta Kevin Punter (24 puntos).

Pero muchas cosas han cambiado desde entonces en ambos equipos. El Barça se ha consolidado, con Pascual, en la parte alta de la clasificación -ahora es tercero con 16 victorias y 8 derrotas- gracias a una notable mejora defensiva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El técnico barcelonés ha ampliado la rotación dando más protagonismo a jugadores como Myles Cale, Miles Norris o Joel Parra y ha recuperado para la causa al base Nico Laprovittola, físicamente cada vez más afinado tras superar su grave lesión de rodilla, el escolta Darío Brizuela y al pívot Willy Hernangómez, cuyo rendimiento ha mejorado exponencialmente con el paso de la semanas.

En ataque, el equipo además sigue anotando con facilidad, sobre todo en el tiro exterior. En el último partido ante el Asvel Villeurbanne (91-98) acabó con un 63,2% en triples, con hasta seis jugadores -cuatro de ellos sin fallo- convirtiendo desde los 6,75. De hecho, en esta distancia, el Barça tiene el tercer mejor promedio de la Euroliga.

El momento del conjunto que dirige Georgios Bartzokas en la competición también es distinto al de hace mes y medio, cuando visitó el Palau Blaugrana.

Tras caer en Barcelona y ante el Valencia Basket en Atenas de forma consecutiva, el Olympiacos ha sumado siete victorias en sus últimos ocho partidos (solo ha perdido en Estambul ante el Fenerbahce Beko 88-80) y ha ganando sus últimos cuatro duelos, lo que le ha permitido escalar hasta la quinta posición (con un balance de 15-8).

En una apuesta clara por ganar esta Euroliga, los griegos se han reforzado en los últimos dos meses con dos bases con experiencia NBA con Monte Morris y Cory Joseph, y con el pívot Tyrique Jones.

Jones ha llegado procedente del Partizan para aportar su versatilidad defensiva y su físico arrollador en la rotación interior, donde destacan Nikola Milutinovic y Donta Hall.

Y Joseph acaba de fichar procedente del Mónaco, que finalmente no pudo inscribirlo en la competición después de que la Euroliga le sancionara por irregularidades contables, para cubrir la baja por lesión de Morris, que se lastimó el tobillo izquierdo en la victoria de su equipo ante el Bayern Múnich (95–80).

Con el mejor índice de rendimiento de todas las escuadras de la Euroliga (107,8), el Olympiacos cuenta además en sus filas con el máximo anotador-el ala-pívot Sasha Vezenkov (19.4 puntos)- y el máximo reboteador -el pívot Nikola Milutinov (7,7 rebotes)- del torneo.

Así, la defensa y la inspiración ofensiva de exteriores como Kevin Punter (15,5 puntos) y Will Clyburn (14,4) y la intensidad que aporta a ambos lados de la pista el ala-pívot Toko Shengelia (13,6 puntos y 4,4 rebotes) se antojan claves para que el Barça doblegue a uno de los rivales más peligrosos de la competición en uno de lo escenarios más exigentes del baloncesto europeo.

No obstante, al conjunto azulgrana no se le ha dado mal sus visitas en la Euroliga a El Pireo, donde ha ganado en diez ocasiones, las mismas veces que ha perdido.