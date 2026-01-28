Valencia-Maccabi, primer partido del curso en España con público contra un rival israelí

Según pudo saber EFE por fuentes del club, la entidad ha tomado esta decisión porque entiende que la recomendación del informe es mucho menos taxativa que el que les empujó a jugar sin público en octubre en el duelo ante el Hapoel Tel Aviv y porque tanto la Policía Local de Valencia como la propia Policía Nacional les han confirmado su apoyo para el dispositivo de seguridad, una vez conocida su decisión de jugar ante sus abonados

Para el encuentro de este jueves hay convocada una nueva concentración de protesta que reclaman la expulsión de Israel de las competiciones deportivas por entender que tuvo una respuesta que defienden que fue "genocida" sobre Gaza a los atentados terroristas de la milicia Hamas en octubre de 2023.

La entidad valenciana entiende que, pese a todo, el clima general es mucho más tranquilo que en octubre y que en esta situación lo mejor para sus aficionados es darles la oportunidad de asistir al encuentro.

Además, defienden que es una forma de acabar con el agravio que señalan sufren los equipos españoles y que se ha creado desde que la Euroliga autorizó en diciembre que los equipos israelíes pudieran volver a jugar sus partidos como locales.

Para el partido no se pondrán a la venta entradas ni se le facilitará ninguna al Maccabi. Tampoco se permitirá a los abonados del Valencia Basket ceder sus pases, dado que solo podrá acceder los titulares de los mismos y después de identificarse. Además, se aumentarán los controles de acceso, motivo por el cual se adelantará a las 17.45 la apertura de las puertas del Roig Arena.

La entidad aseguró que hará un esfuerzo "máximo" con las autoridades e instituciones para que los aficionados se centren en "disfrutar del partido de su equipo con plenas garantías".

"El club anima a todos sus abonados a que se conviertan, como viene siendo recurrente, en el 'sexto jugador' de cara al partido, dando al equipo ese impulso necesario para competir, demostrando que es posible disfrutar del espectáculo deportivo sin percances, ayudando a que jugar en estas condiciones se convierta en lo habitual y se termine con un agravio que no hace más que perjudicar a la competición y a los equipos españoles", apuntó la entidad en un comnicado.

Desde que en septiembre diversas protestas obligaron a cambiar el recorrido de algunas etapas de la Vuelta a España y precipitó la conclusión anticipada sin concluir la última, los seis partidos de competiciones europeas de baloncesto que se han disputado en España se han jugado a puerta cerrada tras la recomendación en cada caso de los informes de las fuerzas de seguridad.

De este modo, los partidos La Laguna Tenerife-Herzliya, Manresa-Hapoel Jerusalén, Valencia-Hapoel Tel Aviv, Joventut de Badalona-NH Nolon, Barcelona-Maccabi Tel Aviv y Real Madrid-Maccabi Tel Aviv se han jugado a puerta cerrada. Estos dos últimos encuentros se disputaron este mismo mes de enero.

Los otros equipos de la Euroliga están jugando con público los partidos contra los dos equipos israelíes que disputa como locales.