Xavi Pascual: "La plantilla de Olympiacos no se acaba nunca"

"La plantilla de Olympiacos no se acaba nunca, a media temporada traen uno más, y otro, y otro...", ha afirmado en la previa Pascual, quien ha recordado que acaban de fichar al exbase NBA Cory Joseph par suplir la baja por lesión de otro base casi recién incorporado como Monte Morris, y también al pívot Tyrique Jones, procedente del Partizan.

Mención especial ha tenido del técnico del conjunto azulgrana para Jones, "un jugador superimportante en esta competición que les da más presencia atlética y otro cambio de ritmo defensivo y ofensivo".

Hace mes y medio, el Barça derrotó al Olympiacos en el Palau Blaugrana (98-85), pero Pascual ha advertido que el conjunto heleno practica un baloncesto diferente cuando juega en El Pireo.

"Tira más rápido de tres puntos, y esta es una parte que deberemos controlar. Y después tienen un juego en el que están constantemente buscando la mejor ventaja, y prácticamente no gastan un tiro hasta los últimos segundos", ha detallado.

Este último aspecto le preocupa especialmente al entrenador barcelonés. "Tenemos que defender muy bien los últimos segundos, que es una cosa que en general en los últimos partidos nos está fallando. Si no me equivoco, el día de Tenerife nos metieron 18 puntos en últimos segundos, una barbaridad", ha apuntado.

Una victoria en el pabellón de La Paz y La Amistad allanaría un poco más el camino del Barça en su objetivo de clasificarse directamente para los cuartos de final, pero Pascual ha dicho mirarse la clasificación "todavía un poco de reojo", porque "hay mucha igualdad y aún pueden pasar muchas cosas".

"Este es uno de los campos más difíciles que hay de la competición, un equipo que lo está haciendo muy bien, que lleva siete partidos ganados de los ocho últimos y que en casa es muy sólido. Más allá del resultado, seguiremos luchando por estar en la parte delantera", ha afirmado.

Sin embargo, Pascual ha admitido que, aunque aún quedan muchos partidos, ya piensa en el 'basket-average': "Aquí ganamos de trece y debemos tenerlo en la cabeza", ha recordado.

El base Nico Laprovittola también ha destacado que "está todo muy apretado" y el duelo ante el conjunto griego es "una oportunidad de seguir agarrados arriba y seguir subiendo", después de la derrota del Real Madrid en París.

Laprovittola cree que, para derrotar al Olympiacos en su casa, la mentalidad debe ser la misma con la que el equipo enfrentó la visita del equipo de Georgios Bartzokas al Palau.

"Recuerdo la importancia que le dio Xavi en la previa del partido que jugamos en casa, sobre todo la parte mental fue abrumadora. Tenemos que intentar replicar eso porque el partido fue espectacular", ha sentenciado.