124-133. Los Magic le toman medida a los Heat con su cuarta victoria de la temporada

Esta victoria corta una racha de cuatro derrotas seguidas de los Magic (24-22) y les iguala en el sexto puesto de la Conferencia Este con los Heat (25-23), que vuelven a perder tras dos victorias consecutivas logradas a domicilio.

El quinteto titular de los visitantes superó ampliamente al de Miami (69-106), y solo 55 puntos desde el banquillo de los Heat mantuvieron al equipo en el partido hasta el ecuador del último cuarto. Las pérdidas de balón también fueron un factor diferencial (18 de Miami por 7 de Orlando)

Simone Fontecchio, con 23 puntos y un 6 de 9 en triples, fue el máximo anotador de los locales, seguido de Norman Powell, con 22 puntos, y Bam Adebayo, con 21 puntos y 10 rebotes. Jaime Jáquez Jr. sumó 13 puntos y tuvo un partido irregular, en marcado por 5 faltas y 4 pérdidas de balón en momentos decisivos.

En los Magic, Banchero cerró un mes de enero espectacular en el que ha promediado más de 24 puntos por noche. Este miércoles anotó 31 puntos, a lo que sumó 11 rebotes. Anthony Black le acompañó con 26 puntos y Desmond Bane, que sufrió un amago de lesión en el tercer periodo, aportó 23.

Ambos equipos jugarán una quinta ocasión en el mes de marzo, algo poco frecuente en la NBA y que se debe a su enfrentamiento en cuartos de final de la NBA Cup el pasado diciembre.

Si bien los últimos tres enfrentamientos entre ambos equipos habían tenido lugar en Orlando, todos ellos con victoria local, los Magic demostraron esta noche que le tienen tomada la medida a sus vecinos del sur.

Tras un inicio bronco y plagado de errores de ambos conjuntos, los Magic lograron despegarse aprovechando tres pérdidas seguidas de los Heat (21-32). Sin embargo, los locales tuvieron tiempo de maquillar un primer cuarto calamitoso con dos triples que los acercaron a siete puntos.

El acierto en el triple, una defensa recompuesta y la presencia de la segunda unidad en pista mejoró a los de Miami, que liderados por once puntos de Fontecchio, dieron la vuelta al encuentro antes del ecuador del segundo periodo y posteriormente, con los titulares ya sobre el parqué, ampliaron la ventaja.

El marcador al descanso reflejaba un 68-59, marcado por la diferencia desde el perímetro, donde los Heat convirtieron la mitad de sus intentos (9 de 18), mientras que los Magic apenas encestaron 5 de 17 triples.

Un parcial de salida de 2-9 devolvió a los Magic al partido al regreso de vestuarios, tras sacar de nuevo partido del quinteto titular de los Heat, aletargado esta noche y que acumuló cinco pérdidas en los seis primeros minutos del periodo.

Pero esta vez la entrada de los suplentes no fue la solución y las pérdidas de balón siguieron acumulándose (siete en el tercer cuarto).

Una penetración de Banchero elevó a 14 la ventaja (máxima hasta entonces) en el último minuto, y un triple de Adebayo redujo la brecha para unos Heat a los que Erick Spoelstra intentaba despertar desde el banquillo marcando defensas en zona y haciendo sustituciones constantes, pero no acababa de ser suficiente.

Aunque hubo un pequeño conato de remontada cuando los locales lograron ponerse a tres puntos tras otro triple de Adebayo, los Magic replicaron enseguida con un parcial de 0-10 que volvió a ampliar la ventaja.

La esperanza regresó al Kaseya Center cuando los Heat recortaron a seis la ventaja con poco más de un minuto por jugar, pero un tiro libre anotado por Banchero y un tapón de Jalen Suggs a Powell selló la victoria del equipo visitante.