Cerca de 150 personas piden en València expulsar a Israel de los torneos europeos

Convocadas por decenas de asociaciones con el lema 'Per genocida fora Israel del bàsquet' (Por genocida, fuera Israel del baloncesto'), las personas concentradas exhibieron pancartas con lemas como 'Fin al genocido, boicot a Israel', 'Esport sí, genocidi no' (Deporte sí, genocidio, no) o 'Del río hasta el mar, Palestina vencerá'. Además, había un gran retrato del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con unas manos manchadas de sangre.

Entre los cánticos más repetidos han estado los de '¿Donde están? No se ven / las sanciones a Israel', 'Israel asesina, Europa patrocina', 'Israel no es un país, es una ocupación' o 'Es resistencia, no terrorismo'.

Uno de los concentrados se dirigió al resto y a los viandantes que miraban la concentración para pedir que no se normalice "la presencia de criminales de guerra" en València (este de España) y aseguró que jugadores del Maccabi han sido también miembros de las fuerzas armadas israelíes en virtud del servicio militar de este país.

La concentración estuvo seguida por un notable despliegue policial y los agentes retuvieron y alejaron a una persona que, al parecer, llevaba un cartel contrario a las posiciones de los concentrados y una bandera de Israel.

El pasado 15 de octubre el Valencia Basket recibió en esta misma competición al Hapoel Tel Aviv, un encuentro que se disputó a puerta cerrada y ante el que se llevó a cabo una concentración similar que acabó con varias cargas policiales, varios heridos y cinco detenidos.

Tras las protestas contra la presencia de un equipo ciclista israelí que en septiembre obligaron a cambiar el final de varias etapas de La Vuelta e incluso a suspender alguna, se han disputado siete encuentros de baloncesto en España a puerta cerrada.

El partido de este jueves ha sido el primero en España de esta temporada con un equipo israelí como rival que se ha jugado con público, ya que, pese a la recomendación de un informe de la Policía Nacional de España de que se jugara a puerta cerrada, el Valencia Basket ha permitido que sus abonados asistieran al encuentro.