Controles y poca gente en Valencia-Maccabi, primera visita israelí con público del curso

La Policía Nacional emitió un informe en el que aconsejaba jugar el encuentro a puerta cerrada, tal y como hizo el Valencia Basket en este mismo escenario el 15 de octubre ante el Hapoel Tel Aviv pero la entidad 'taronja' entendió que la recomendación era mucho menos taxativa que entonces y decidió que abriría el encuentro a sus casi once mil abonados.

El Valencia Basket defendió en un comunicado que jugar con público ayudaría a acabar con el agravio que entiende que se ha generado desde que la Euroliga autorizó a los equipos israelíes a jugar de nuevo en su país, una situación que llevaba a que los conjuntos españoles jugaran sin sus aficionados en casa (por seguridad) pero con los seguidores rivales en Israel.

Desde que en septiembre las protestas por la presencia de un equipo israelí obligaron a alterar el final de varias etapas de La Vuelta, los siete encuentros de baloncesto que se habían disputado en España se habían jugado a puerta cerrada, incluidos uno en la pista del Real Madrid y otro en la del Barcelona este mes de enero.

Este jueves sólo los titulares de los abonos, identificados mediante DNI, pudieron acceder al Roig Arena, lo que llevó al club a adelantar la apertura del recinto. Además, se aumentaron los controles de seguridad en los accesos, tanto mediante registros como con detectores.

Dentro del pabellón, también con mayor despliegue de seguridad que en otros encuentros, los aficionados presentes silbaron de manera mayoritaria al equipo israelí cuando salió a calentar y, especialmente, en su presentación y parte de los seguidores corearon el cántico: 'Que se vayan, diles que se vayan'.

Frente a una de las entradas del pabellón, cerca de 150 personas se concentraron para pedir la expulsión de Israel de las competiciones europeas por entender que ha cometido un "genocidio" en Palestina tras los atentados terroristas de Hamas en octubre de 2023.