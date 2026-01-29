LeBron y Doncic llevan el Knicks-Lakers a precios récord en el Madison Square Garden

Según TickPick, página web que rastrea los mejores precios para eventos principalmente de Estados Unidos, la visita de los Lakers de LeBron James y Luka Doncic al Madison Square Garden, la única esta temporada, se convertirá en el partido más caro de la NBA de la última década, por detrás de la despedida de Kobe Bryant.

La media de las entradas para el encuentro entre los Knicks y los Lakers se sitúa en 912 dólares, según datos de TickPick.

En el portal Ticketmaster, las entradas más baratas se pueden conseguir por 494 dólares y las más caras, por 2.082. Algunos de los asientos más cercanos a la pista de la reventa oficial de Ticketmaster superan la barrera de los 5.000 dólares cada uno.

Mientras tanto, los precios para la visita de los Lakers al Barclays Center en su partido contra los Brooklyn Nets el 3 de febrero se mantienen más bajos, con entradas que oscilan entre los 138 dólares las más baratas y 708 dólares las más caras.

Las entradas para acudir a eventos deportivos se han disparado en los últimos años en los Estados Unidos, país que además será una de las sedes del Mundial de fútbol masculino del próximo verano.

La final, que se jugará en la sede de Nueva York/Nueva Jersey, promete ser el evento deportivo más caro de acudir de la historia.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, prometió presionar a la FIFA para bajar los precios de los partidos que se jugarán en la sede de NY/NJ, y esta semana ha nombrado "zarina del Mundial" a su directora de campaña, Maya Handa, con el objetivo de dirigir las colaboraciones entre agencias públicas y sector privado.