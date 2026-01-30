123-111. Anthony Edwards doma a los Thunder

Chet Holmgren ganó el saltó inicial con Rudy Gobert, pero Donte DiVincenzo recuperó el balón para los Timberwolves, en un ataque culminado con un triple de Anthony Edwards. Así, Minnesota tomaba una ventaja que ya no dejaría escapar.

Edwards terminó con 26 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, Jaden McDaniels contribuyó con 21 puntos, Naz Reid con 18 y Gobert con un doble-doble (14 puntos y 11 rebotes).

Entre todos pudieron opacar los 30 puntos que anotó Shai Gilgeous-Alexander, máximo anotador del partido. En la faceta ofensiva, 'SGA' se sintió un poco solo ante la baja de Jalen Williams. Holmgren aportó 15 puntos.

Los Timberwolves llegaron a tener una ventaja de 22 puntos, antes de dejarse ir en los instantes finales del duelo.

Los Thunder (38-11) siguen como líderes en el Oeste, con el mejor balance de la NBA a estas alturas de temporada, pese a que atraviesan una mala racha con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos.

Por su parte, los Timberwolves (30-19) suben a la quina posición del Oeste con su triunfo en Mineápolis.

Thunder y Timberwolves se enfrentaron la temporada pasada en las finales del Oeste, con Oklahoma City, eventuales campeones, imponiéndose por 4-1 en la serie.