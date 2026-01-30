Costello parará diez días y el Valencia Basket espera que llegue a la Copa

El pívot llevaba semanas con problemas en la articulación y se ha decidido que descanse para tratar de aliviar esos dolores antes de un torneo en el que el Valencia puede llegar a jugar tres partidos en cuatro días.

Costello ya no estuvo este jueves en el encuentro ante el Maccabi Tel Aviv y será baja también el domingo ante el Hiopos Lleida. Además, tampoco se espera que esté con el equipo en los encuentros en las pistas del Efes y del Hapoel Tel Aviv y puede que sea baja también en la visita al Joventut.

Sin Costello, a Pedro Martínez le quedan los otros catorce jugadores de la plantilla, por lo que aún deberá hacer dos descartes técnicos más en cada encuentro.