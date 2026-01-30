El bahameño Travis Munnings quiere llevar al Obradoiro a lo alto del baloncesto español

“Mi objetivo es volver a la acb, ayudar al Obradoiro a cumplir ese objetivo. Pero en esta competición cada partido es muy duro, no será sencillo”, advirtió el jugador durante su presentación.

Munnings ha jugado durante la primera mitad de la temporada en Granada, donde apenas ha tenido protagonismo. Cerró su etapa en ese club del sur de España promediando 2,6 puntos, 1,3 rebotes y 0,5 asistencias en los doce partidos que disputó en la máxima categoría del baloncesto español.

“Yo no vengo a quitarle el puesto a nadie, vengo a aportar mi versatilidad. No pienso en robarle minutos a mis compañeros, pienso en ayudar jugando de dos, tres o cuatro. Haré lo que el entrenador me pida”, afirmó.

El director deportivo del Obradoiro, Héctor Galán, desveló que el pasado verano ya intentaron el fichaje del jugador bahameño, pero entonces el exjugador del Fuenlabrada decidió aceptar la oferta del Coviran Granada de la Liga Endesa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Es un jugador que destaca por su versatilidad. Para mí es un exterior, es el concepto de 3 o 3,5 que es difícil de encasillar, pero que a la hora de jugar te abre muchas opciones. Creo que, sobre todo, nos aportará defensa, físico, intensidad en el rebote y capacidad de abrir el juego desde fuera porque tiene muy buena capacidad de tiro exterior”, destacó.

En este sentido, apuntó que el perfil de Munnings era el que les faltaba para completar la plantilla, por eso entiende que con su llegada “tapan un poco ese agujero”.

Por eso, Galán cree que se han quitado “un poquito de contexto” las declaraciones del técnico Diego Epifanio, quien ayer dijo que el alero llegaba a un equipo donde no tenía espacio y que eso le obligaba a él a “romperse la cabeza” para encontrárselo.

“Yo conozco desde el minuto uno cómo se gesta todo esto, que es verdad que es muy parecido a la situación de cuando entra Micah (Speight). Por eso, no estamos contentos con que se haya generado una polémica donde no la había porque esto es traer un buen jugador a un buen equipo”, explicó.