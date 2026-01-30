El Bàsquet Girona busca encarrilar la permanencia en Fontajau contra el Burgos

El equipo catalán abrió la temporada con tres derrotas que encendieron todas las alarmas, con un preocupante e inesperado tropiezo en la pista del propio Burgos en el primer partido (97-79), pero ha ido creciendo y ha completado la mejor primera vuelta de su breve historia en la ACB.

El cuadro de Moncho Fernández ha conseguido ocho victorias, una más que en las temporadas 2022-2023 y 2023-2024, y tres más que el curso pasado, y empezará la segunda mitad del campeonato con un partido clave en la clasificación.

Ganar al Burgos supondría dejar el descenso a seis triunfos a falta de 16 jornadas y poder aspirar definitivamente a cotas mayores. También significaría la mejor racha de victorias de la temporada, después de ganar en las pistas del Joventut Badalona (71-74) y del Casademont Zaragoza (90-94).

El Girona tenía la asignatura pendiente de los partidos a domicilio, con cinco dolorosas derrotas en los primeros cinco salidas, pero suma tres triunfos seguidos como visitante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la última jornada supo sufrir para conquistar la pista del Zaragoza con una nueva exhibición de juego colectivo y coral: 16-26 en asistencias y 9-52 en puntos del banquillo.

La nota negativa fue que el equipo volvió a sufrir para cerrar un encuentro que tenía encarrilado: el base Otis Livingston II, uno de los líderes de la plantilla, falló cuatro tiros libres que pudieron ser claves en los últimos 18 segundos del duelo.

El escolta argentino Maxi Fjellerup sigue de baja por lesión, pero Moncho ha asegurado en la rueda de prensa previa que esta ha sido "su mejor semana" porque ya está haciendo buena parte del trabajo con el grupo.

En este sentido, ha explicado que ya empieza a dejar atrás la lesión y que ahora mismo el "problema" es el estado de forma, al tiempo que ha afirmado que, "si la cosa sigue así, más pronto que tarde volverá a ser parte del equipo".

También ha apuntado que los interiores Juan Fernández y Nikola Maric arrastran molestias y no están al 100%, pero que están haciendo "un gran sacrificio".