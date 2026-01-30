El Joventut, a romper su mala racha en la Liga Endesa con una exigente visita a Bilbao

Los catalanes llegan a este duelo que se disputará en Miribilla después de perder ante el Bàsquet Girona (71-74) y el Baskonia (87-77), unos resultados que contrastan con las sensaciones positivas que han mostrado en los dos primeros encuentros del TOP-16 de la Liga de Campeones de la FIBA.

La Penya sumó su segundo triunfo en dicha fase europea ante el vigente campeón Unicaja Málaga, por 71-66, por lo que este sábado buscará cerrar la semana de la mejor manera posible ante un rival directo.

El equipo dirigido por Dani Miret es octavo en la Liga Endesa con un balance de 10-7, y está a un sólo triunfo del cuarto clasificado, el Baskonia.

Sin embargo, tan sólo tienen un triunfo de diferencia con el noveno clasificado, el propio Surne Bilbao Basket, por lo que los bilbaínos podrían empatar a los badaloneses en la tabla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un aspecto importante en este encuentro será el 'basket-average', que de momento es de +32 para el Joventut, fruto del 101-69 que se saldó en el partido de la primera vuelta disputado en el Olímpic.

Para el choque en Bilbao, Miret tendrá la baja del ala-pívot Miguel Allen, con un esguince de tobillo. Además, el joven Diego Niebla completará la convocatoria.

Además, queda por ver si el ala-pívot Sam Dekker tendrá minutos, ya que no jugó en el último choque europeo ante el Unicaja.

El base sueco del Joventut, Ludde Hakanson, también exjugador del Surne Bilbao Basket, habló del partido para avisar de la dificultad del mismo. "El Bilbao está en su mejor momento, en casa les ganamos con mucha diferencia, pero ahora juegan muy bien. Es muy difícil ganar en Miribilla", puntualizó.

"Nosotros llevamos dos derrotas seguidas en ACB y queremos reencontrarnos con las buenas sensaciones, algo que sí hemos conseguido en la BCL. Debemos salir concentrados, porque cuando lo hacemos, somos uno de los equipos más peligrosos de la liga", conluyó.