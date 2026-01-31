111-106. Los Hornets castigan los altibajos de los Spurs

Los Spurs perdieron tres de sus últimos cinco partidos y bajaron a la tercera posición de la Conferencia Oeste con un balance de 32 victorias y 16 derrotas, detrás de los Denver Nuggets (33-16) y de los Oklahoma City Thunder (38-11).

Brandon Miller lideró a los Hornets con 26 puntos y 8 rebotes e integró un quinteto titular en el que los cinco integrantes acabaron con dobles dígitos en anotación.

LaMelo Ball firmó 16 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias pese a atascarse con el tiro (5 de 15). Además, Miles Bridges aportó 16, Kon Knueppel metió 13 y Moussa Diabaté logró un doble doble de 12 puntos y 10 rebotes.

Saliendo del banquillo, Collin Sexton consiguió 21 puntos con 7 de 8 en tiros de campo y 5 de 5 en triples.

Los Spurs pagaron un segundo período perdido 35-17 en el que tan solo conectaron 7 de sus 20 tiros y tuvieron un 0 de 7 desde el arco.

El francés Victor Wembanyama, que promedia un doble doble de 24.3 puntos y 11.2 rebotes por encuentro, no pasó de los 16 puntos y 8 rebotes, con 6 de 15 en tiros.

Dylan Harper fue el máximo anotador de los Spurs con 20 puntos saliendo del banquillo.

Los Hornets tienen un balance de 22-28 en el Este, pero sus 6 triunfos consecutivos les han permitido acercarse a los puestos que dan acceso al 'play-in'.