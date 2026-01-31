Baskonia y Tenerife se cruzan en un duelo con aroma copero

Si los azulgranas vencen en el duelo aplazado ante el Gran Canaria, se enfrentarán a los aurinegros en la primera ronda de la Copa del Rey.

El conjunto de Paolo Galbiati es el único de la Liga que acumula siete victorias consecutivas y buscará la octava después de ganar en Euroliga.

El mayor problema para el técnico italiano será la situación física de algunos jugadores.

Con Markus Howard recuperado, son dudas Mamadi Diakité, Rodions Kurucs y Eugene Omoruyi, que, a pesar de jugar ante Zalgiris, podrían resentirse de sus molestias con menos de 48 horas para recuperarse entre un duelo y otro.

La conexión entre Marcelinho Huertas y Gio Shermadini será clave para poder arrancar un triunfo ante un Tenerife que volvió a ganar la última jornada tras derrotas consecutivas.

Se miden dos de los equipos que más valoran en el campeonato y los dos que más porcentaje firman desde el triple.

El que consiga mantener su ritmo anotador desde el exterior tendrá muchas posibilidades de llevarse el partido.

Rokas Giedratis es la gran duda aurinegra: sufre una erosión corneal en su ojo derecho, fruto del golpe recibido en los últimos segundos del partido continental de su equipo.