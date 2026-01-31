Doncic: "Hugo González lo está haciendo muy bien"

"Creo que está haciéndolo muy bien, es un chico que a la NBA le encanta: defiende, es muy activo. Que lo disfrute", afirmó Doncic durante una rueda de prensa en Washington.

Ambos, Doncic y Hugo González, dieron el salto a la NBA desde la cantera del Real Madrid. El madrileño ha reconocido que Doncic fue ejemplo a seguir y referencia en sus años de formación.

Doncic compareció ante los medios tras el partido que los Lakers ganaron a los Wizards por 111-142, con triple-doble del esloveno, que firmó 37 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias y 3 robos.

Hugo González, elegido por los Celtics en el número 28 del último 'draft', tiene un gran impacto en la rotación de Joe Mazzulla, sobre todo en su faceta defensiva, promediando 4,4 puntos y 3,3 rebotes por partido, con un 52,2 % en tiros de campo.

