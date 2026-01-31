Duelo exigente en Murcia para un Barça que encadena dos derrotas

Con el billete para la Copa del Rey como cabeza de serie en el bolsillo y asentado en la zona alta de la Euroliga, el conjunto catalán busca frenar el pequeño bache de resultados que ha sufrido en los últimos siete días.

El domingo pasado, cayó derrotado en el Palau Blaugrana contra el La Laguna Tenerife, que en el último cuarto dejó en evidencia la desconexión del equipo azulgrana, que acumulaba diez victorias consecutivas en la ACB.

Cuatro días después, en el Palacio de la Paz y la Amistad de El Pireo, sufrieron otro pinchazo que también se fraguó en un último periodo nefasto en el que llegaron a perder de 14 puntos, pese a que empezaron ganando por 61-66.

Sin embargo, la derrota dolió menos gracias a la canasta sobre la bocina de Jan Vesely con la que el Barça, sexto clasificado con 16 triunfos, salvó el 'basket-average' con el equipo griego.

En Grecia, Xavi Pascual recuperó a Will Clyburn tras seis semanas en el dique seco por una lesión muscular. El alero estadounidense, fundamental en el esquema del técnico de Gavá, dio muestras de su talento al anotar 14 puntos en los 17 minutos que estuvo en la cancha.

Su aportación ofensiva no fue suficiente para sostener al Barça, que cometió 20 pérdidas y sufrió con la jerarquía del Olympiacos en el rebote ofensivo (15).

Y este último aspecto del juego será una de las claves del encuentro que se disputará en el Palacio de los Deportes de Murcia, pues el UCAM de Sito Alonso es el segundo equipo que más rebotes captura (39,76) en la ACB.

Por ello, los barcelonistas deberán ser fiables bajo los aros. En las últimas dos derrotas, sólo Vesely (17 y 12 puntos) ha rendido a un buen nivel en la pintura. La aportación de los otros dos pívots del equipo, Willy Hernangómez (2 y 0 puntos) y Youssoupha Fall, inédito contra el Tenerife y el Olympiacos, ha sido más que discreta.

Con todo, el Barça intentará ser sólido atrás, mostrarse acertado desde el perímetro, una de sus principales armas, y apoyarse en el talento de sus jugadores veteranos -Kevin Punter, Will Clyburn, Toko Shengelia, Nico Laprovittola y Tomas Satoransky- para ganar a un rival directo, que ocupa la quina posición con una victoria menos que los catalanes, que son terceros.

El UCAM ya conquistó el Palau Blaugrana en la quinta jornada (78-81) con Joan Peñarroya en el banquillo del equipo azulgrana. El Barça está avisado.