El Manresa, a seguir con la buena dinámica en el Nou Congost ante un sólido Unicaja

Los catalanes llegan a este difícil choque ante los andaluces después de encadenar tres triunfos seguidos en casa, dos en la Liga Endesa (104-99 ante el Río Breogán y 91-84 ante el MoraBanc Andorra), y uno en la Eurocopa (101-99 ante el Cluj-Napoca).

Precisamente, ese último triunfo ante el equipo rumano les permitió obtener el billete para los octavos de final de la Eurocopa a falta de dos jornadas para acabar la fase regular, por lo que ahora los de Diego Ocampo podrán centrarse al 100% en la ACB mientras no arranque la siguiente ronda continental.

El Baxi Manresa, decimotercer clasificado en la Liga Endesa con un balance de siete victorias y diez derrotas, ya saca cuatro triunfos de diferencia a los equipos situados en posiciones de descenso, por lo que buscarán seguir escalando para acercarse a las posiciones que dan acceso al 'play-off'.

Ahora mismo, los del Bages están a tres triunfos del séptimo y octavo clasificado, el La Laguna Tenerife y el Joventut Badalona, por lo que sería un objetivo muy complejo de cara a la segunda vuelta, pero no imposible.

Para el duelo ante el Unicaja, Ocampo acumula muchos jugadores con problemas musculares: tiene confirmada la baja del base Hugo Benitez, y serán duda hasta última hora los bases Dani Pérez y Agustín Ubal, y el escolta Eli Brooks.

Por otro lado, el conjunto catalán se enfrentará a un Unicaja que hace unos días perdió en la Liga de Campeones en la pista del Joventut por 71-66 y que en dicho encuentro perdió por lesión al base Alberto Díaz.

En el choque disputado en la primera vuelta en el Martín Carpena, los manresanos cayeron de manera muy contundente por 105-82 en un duelo dominado de principio a fin por los malagueños.

El técnico del Baxi Manresa, Diego Ocampo, avisó de la gran dificultad del partido: "Será muy difícil que igualemos el nivel físico del Unicaja, pero tendremos que luchar muchísimo tanto en la transición defensiva como en el rebote".

"El Unicaja cuenta con una plantilla muy disciplinada que juega con mucha confianza, rebotean muy bien en ambos aros y saben jugar a un baloncesto muy rápido", concluyó.