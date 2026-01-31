El Real Madrid, a prolongar su invicto en casa ante el Zaragoza

El cuadro de Sergio Scariolo, que mantiene la baja del francés Theo Maledon, se presenta en el inicio de la segunda vuelta liguera con un magnífico balance de quince victorias y dos derrotas, pero con el sinsabor de haber caído en la Euroliga ante el París Basketball en el Adidas Arena.

Con tres victorias seguidas en el torneo doméstico, el Real Madrid enfoca esta visita sabedor de que, como advirtió el técnico italiano, tiene que estar concentrado ante un rival que nunca ha ganado en sus veinte comparecencias ligueras en la cancha blanca y que ha visto frenada su marcha con dos derrotas en sus dos últimas presentaciones, con lo que es decimoquinto con seis victorias.

En el encuentro de la primera vuelta el equipo madridista salió airoso del pabellón Príncipe Felipe por 83-95 gracias a una magnífica actuación del pívot caboverdiano Edy Tavares, con 16 puntos sin fallo y ocho tapones, que anularon la gran actuación del exjugador blanco Santi Yusta (30 puntos y 31 de valoración).

No pudo sentenciar su victoria hasta el tramo final gracias a dos triples de Sergio Llull y del croata Mario Hezonja, que atraviesa un gran momento y ha sido declarado el mejor jugador de la Liga Endesa del último mes, al promediar 23 puntos.

El italiano Gabriele Procida aseguró a los medios del club que tienen que "empezar con fuerza" en casa para dar una nueva alegría a la afición y recuperarse del encuentro de París ante un rival que "es completamente nuevo en comparación" con ese encuentro de la primera vuelta.

"Tiene buenos jugadores nuevos como Koumadje, con quien jugué en Berlín. También está mi compatriota Marco Spissu. Y Richardson, que viene de la NBA. Así que tenemos que prestar atención”, advirtió Procida, que valoró a Yusta y la necesidad de defenderle bien porque "es un jugador realmente bueno".