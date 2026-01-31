El Tenerife recibe al Kosner Baskonia con la duda de Giedriatis

Giedriatis recibió un golpe en el ojo en el choque que le enfrentó el pasado miércoles al Pallacanestro Trieste y no ha podido ejercitarse con el resto de compañeros.

Será mañana cuando se tome la decisión de si Giedriatis podrá estar con el resto de compañeros.

Del resto, Txus Vidorreta tendrá a todos sus efectivos en un duelo con muchos alicientes, siendo el principal demostrar que el grupo está recuperado y que quiere recuperar las posiciones perdidas de jornadas anteriores en la competición liguera.

Ganar los dos partidos europeos, y también hacerlo ante el Barça el pasado fin de semana, son claros ejemplos de que el Tenerife ha encontrado el camino esperado para afrontar lo que viene de Liga Endesa.

Primero, este encuentro ante el temible Baskonia, y luego esos enfrentamientos de Copa del Rey, pasando antes por el Gran Canaria Arena, donde jugará contra el conjunto de Jaka Lakovic correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones FIBA.

Lo importante en el choque de mañana -a partir de las 17:00 horas CET en el pabellón de Deportes Santiago Martín-, será mantener una buena estabilidad defensiva y ser muy intensos ante un rival generalmente muy ofensivo.

Por delante, el control de la pelota y la necesidad de jugar con verticalidad y no fallar las ocasiones claras para anotar.

Se trata así de un partido de altos vuelos de dos equipos con objetivos y aspiraciones similares a lo largo del año, con un Baskonia que viene de encadenar una excelente racha de triunfos en la Liga ACB y que es candidato claro a todo esta temporada.