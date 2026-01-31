El Unicaja busca la redención en Manresa con las bajas de Alberto Díaz y Killian Tillie

La ausencia del capitán malagueño por más de un mes debido a una lesión muscular sitúa a Unicaja en un panorama complicado, con un solo base, el estadounidense kendrick Perry, por lo que el técnico Ibon Navarro tendrá que acoplar a algún jugador a esa posición, como su compatriota Chase Audige, y convocar al canterano Manu Trujillo.

Esos serán los parches hasta que llegue un nuevo jugador que sustituya a Alberto Díaz, ya que el director deportivo del club, Juanma Rodríguez, peina el mercado para buscar un base de garantías, que incluso tendría que disputar la Copa del Rey el próximo febrero en Valencia.

Además, Killian Tillie se ha perdido los dos últimos partidos, contra el UCAM Murcia (92-88) y Joventut (71-66), por un problema en una de sus rodillas, lo que complica a un equipo que regresa al Nou Congost, donde perdió la pasada temporada por un contundente (109-69) y que no se le da especialmente bien, ya que, de 44 partidos disputados, solamente ha conseguido 20 triunfos.

El Unicaja, pese al traspiés europeo, en la Liga Endesa busca la cuarta victoria consecutiva que le sirva para escalar alguna posición. Ahora es sexto con once victorias, empatado con el Kosner Baskonia y UCAM Murcia, cuarto y quinto, respectivamente.

Este curso el BAXI Manresa marcha en la decimotercera posición con siete victorias y diez derrotas, balance que en casa es de cinco partidos ganados y tres perdidos. En su último duelo se impuso al MoraBanc Andorra (91-84).

No será un partido más para algunos componentes del Unicaja que con anterioridad defendieron los colores del BAXI Manresa, como el ala-pívot Tyson Pérez, que formó parte del conjunto manresano durante diez partidos a comienzos del curso 2022-23; y el propio Ibon Navarro, que dirigió al equipo entre 2015 y 2017.