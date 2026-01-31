El Valencia Basket arranca la segunda vuelta en casa ante el peligroso Hiopos Lleida

El equipo de Pedro Martínez llega al partido tras haber logrado una muy trabajada victoria el jueves ante el Maccabi Tel Aviv en la Euroliga y antes de afrontar una complicada doble jornada en el torneo continental que llevará a las pistas del Anadolu Efes y del Hapoel Tel Aviv.

El conjunto 'taronja' ha acabado la primera vuelta en segunda posición con 13 triunfos, dos menos que el Real Madrid, que ha sido campeón de invierno, pero uno más que el Barcelona, tercero, y dos más que el Kosner Baskonia, que tiene un choque menos, el UCAM Murcia y el Unicaja. Cierran la zona de playoff el Unicaja y el Joventut, con diez partidos ganados, y es noveno el Surne Bilbao Basket, con nueve.

El Valencia tiene, por tanto, cuatro triunfos de margen para certificar una clasificación para las eliminatorias por el título que se da por encarrilada, pero solo dos con equipos que le podrían arrebatar una de las cuatro primeras posiciones, que en los cuartos de final de la lucha por el título dan el factor pista y aseguran un rival teóricamente más asequible.

Con ocho victorias, y tras haber dejado atrás un largo bache de seis derrotas seguidas, el equipo de Gerard Encuentra sueña con colarse en esas eliminatorias por el título.

En esta buena dinámica que lleva ha destacado especialmente el exterior estadounidense James Batemon, que ha estado bien secundado por sus compatriotas Melvin Ejim, que será baja por motivos personales, y John Shurna, ex del Valencia. También tiene un papel destacado en la rotación el jugador 'taronja' Millán Jiménez, que está cedido en el club catalán. Gyorgy Goloman podrá jugar pero tiene problemas por un esguince.

En el encuentro que les enfrentó en Barris Nord, el Valencia Basket aprovechó su mayor longitud de plantilla para dominar el choque desde el segundo cuarto. Seis de sus jugadores alcanzaron o superaron la decena de puntos en un cómodo triunfo por 78-99.

Para este encuentro, como ya ocurrió contra el Maccabi Tel Aviv, el Valencia Basket tendrá la baja del interior Matt Costello por molestias en la rodilla izquierda. El técnico Pedro Martínez deberá dar dos descartes técnicos.