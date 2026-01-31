Jokic regresa a lo grande, Doncic se luce y los Nets se reencuentran con la victoria

Jokic se había perdido 16 partidos desde que sufrió la lesión el 29 de diciembre en Miami. Sin el serbio, tres veces 'MVP' de la NBA, los Nuggets han firmado un balance de 10-6, manteniéndose en las posiciones de cabeza de la Conferencia Oeste.

En su retorno, Jokic logró un doble-doble con 31 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias para que sus Nuggets ganaran 122-109 a unos Clippers que llegaban a Denver en un gran momento de forma. James Harden fue el mejor de los angelinos con 25 puntos y 9 asistencias.

Los Nuggets (33-16) son terceros en el Oeste, mientras que los Clippers (22-25) ocupan la décima posición, la última de postemporada.

Los Lakers (29-18) se pasearon por Washington (12-35) derrotando por 111-142 a los Wizards, impulsados por un triple-doble que Luka Doncic ya había firmado al descanso y por un recital de mates de LeBron James que encendió al Capital One Arena.

Doncic, sin rastro de las molestias que lo habían puesto en duda tras una caída en el parqué elevado de Cleveland, terminó con 37 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias y tres robos, sin jugar ni un solo minuto en el último cuarto.

James, por su parte, sacó a relucir su repertorio. Primero, con un espectacular mate a una mano tras un 'alley-oop' de Deandre Ayton; después, volvió a dejar fascinada a la grada con un mate de espaldas tras otro 'alley-oop' de Marcus Smart.

Los Wizards, que venían de competir y de ganar sus últimos dos partidos frente a Milwaukee Bucks y Portland Trail Blazers, sus primeras victorias desde que traspasaron a CJ McCollum, no comparecieron esta noche en el Capital One Arena.

El ruso Egor Demin anotó un triple por trigésimo cuarto partido consecutivo, un nuevo récord para un 'rookie' en la NBA. De hecho, el moscovita terminó con un 6 de 12 en triples y lideró con 25 puntos y 10 rebotes el triunfo de los Nets por 99-109 en Utah.

Los Nets (13-36) solo habían ganado dos de sus últimos 17 partidos y llegaban a Salt Lake City encadenando siete derrotas seguidas.

Michael Porter Jr. fue baja por motivos personales a menos de una semana del cierre de la ventana de traspasos el próximo 5 de febrero. Porter Jr. ha sido el mejor jugador del equipo de Jordi Fernández, con una media de 25,6 puntos por partido.

También este viernes, los New Orleans Pelicans ganaron 114-106 a los Memphis Grizzlies, los Boston Celtics superaron 112-93 a los Sacramento Kings y los Phoenix Suns 126-113 a los Cleveland Cavaliers.

En Orlando, los Magic derrotaron 130-120 a los Toronto Raptors, mientras que los New York Knicks vencieron a los Portland Trail Blazers 127-97.

Finalmente, los Detroit Pistons asaltaron el Chase Center de San Francisco con una victoria por 124-131 sobre los Golden State Warriors.

Stephen Curry abandonó el duelo en el tercer cuarto por molestias en una rodilla, cuando los Warriors iban 14 abajo. Sin Curry, los hombres de Steve Kerr estuvieron cerca de remontar a Detroit, líderes del Este con un 35-12.