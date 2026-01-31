Kabaca y Soriano abandonan el Casademont Zaragoza

En una nota de prensa, el club ha precisado que ha llegado a un acuerdo con el ala-pívot turco, al que han deseado suerte en sus próximos retos, para poner fin a su etapa como rojillo.

Y en una rueda de prensa celebrada este sábado, el secretario técnico del Casademont Zaragoza, Pedro Llompart, ha explicado que Kabaca ha tenido "mala suerte" al lesionarse en septiembre, una dolencia que "no le ha permitido estar con el grupo con normalidad".

Así, ha indicado que el equipo atraviesa "un periodo complicado", en el que "es difícil el poder darle su espacio para que vuelva a tener esos 'feelings' como jugador".

A lo que ha añadido Llompart: "Tanto el jugador como nosotros, hemos pensado que lo mejor para recuperar sus 'feelings' es que pueda buscar otras posibilidades".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y en cuanto al pívot dominicano, desde el club han avanzado que este concluye su etapa en Zaragoza cedido por el Valencia Basket, a la vez que, como a Kabaca, le han deseado "suerte" para el futuro.

Sobre este caso, el secretario técnico del Casademont ha señalado que se trata de "una situación diferente" a la del turco, ya que el pívot "no ha tenido su mejor baloncesto en Zaragoza".

"No le hemos podido, quizá, acabar de ayudar -ha continuado- o él no ha encontrado la forma de hacerlo y también se ha optado por dejarle salir".