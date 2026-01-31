Un Casademont dolido afronta el exigente reto de batir al Madrid en su casa

Así lo transmitió el viernes el técnico del equipo, Jesús Ramírez, cuando admitió que llegarán al encuentro contra el Madrid "jodidos" al no haber logrado uno de los objetivos de la temporada, que era llegar lejos en la competición continental.

Sin embargo, el entrenador también quiere hacer borrón y cuenta nueva, de manera que buscará que su equipo afronte la segunda vuelta con una cara "un poco más fresca".

Ramírez observó también que, si no logran llegar al duelo del domingo con ese aspecto renovado, el partido se pondrá "difícil", ante un rival de la talla del Real Madrid.

El encuentro volverá a medir a los rojillos contra los merengues, después de haberse enfrentado en noviembre, en un encuentro en el que el Casademont ofreció una buena imagen, a pesar de caer en el pabellón Príncipe Felipe por 83-95.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para el domingo, el técnico seguirá sin poder contar ni con Bojan Dubljevic, que continúa en proceso de recuperación, ni con Trae Bell-Haynes, que estará de baja de cuatro a seis meses por una lesión en la mano izquierda que le llevará a pasar por el quirófano.

Tampoco estarán Joel Soriano y Emir Kabaca, pues el Casademont ha anunciado este mismo sábado que ambos abandonan la escuadra aragonesa.

Sí que tendrá la posibilidad de incluir a uno de los nuevos fichajes, el escolta estadounidense Josh Richardson, que el miércoles ya jugó sus primeros minutos como nuevo miembro del equipo.

Y sobre la otra reciente incorporación del club, el base Isaiah Washington, Ramírez informó de que llegó el jueves a la capital aragonesa y de que se iba a sumar al trabajo con el equipo rápidamente.

De esta manera, y dado el poco margen antes del partido contra el Madrid, lo más probable es que el nuevo jugador no llegue a disputar sus primeros minutos con la elástica rojilla el domingo.