Un Hiopos Lleida, diezmado por las bajas, busca dar la sorpresa en el Roig Arena

Para el intento de asalto al feudo valencianista, el entrenador del conjunto burdeos, Gerard Encuentra, no podrá contar con dos piezas clave para su equipo: el pívot György Golomán, por un esguince de tobillo, y el ala-pívot Melvin Ejim, por motivos personales. Además, el pívot Cameron Krutwig se ha reincorporado a los entrenamientos grupales esta semana.

A pesar de estas bajas, los ilerdenses llegan en una gran dinámica, pues vienen de ganar los tres últimos encuentros que han disputado. En el último de ellos, los pupilos de Encuentra vencieron a un rival directo en la lucha por la permanencia, como es el San Pablo Burgos, por un ajustado 73-72.

Esa victoria les permitió escalar hasta la décima posición, con un balances de nueve derrotas y ocho triunfos, cinco por encima del descenso, que marcan precisamente los burgaleses.

La racha del cuadro burdeos no se puede explicar sin la figura del escolta James Batemon, que el pasado sábado firmó 30 puntos, 5 rebotes y 33 dígitos de valoración que le valieron para convertirse en el jugador de la jornada 17.

Además, el norteamericano es el quinto mejor anotador de la competición (16,9 puntos por partido) y el cuarto jugador que más faltas recibe (5,4).

Por su parte, el Valencia Basket, situado en segundo lugar, con trece victorias, rompió en la pasada jornada, a domicilio contra el Dreamland Gran Canaria, una racha de dos derrotas seguidas en la Liga Endesa (80-90). El ala-pívot Jaime Pradilla (13 puntos, 13 rebotes y 28 de valoración) fue determinante para los intereses del conjunto de la ‘terreta’.

Además, los valencianos vienen de vencer este jueves al Maccabi de Tel Aviv en la Euroliga (94-83), por lo que los de Pedro Martínez llegarán al choque con más desgaste físico que los visitantes, pero con las sensaciones reforzadas.

Desde la llegada del técnico catalán a su banquillo la temporada 2024-25, el equipo ‘taronja’ se ha convertido en una de las sensaciones de la competición, y el curso pasado llegó a disputar la final de la Liga Endesa ante el Madrid.

Esta temporada, los registros se han mantenido, y el Valencia Basket es, hasta la fecha, el equipo de la Liga Endesa que promedia más valoración (112,4), puntos (94,59), rebotes (40,41), asistencias (20,88) y triples convertidos (11,76).

En el partido de la primera vuelta, los valencianos se impusieron con claridad en el Barris Nord por 78-99, en un encuentro que se rompió a partir del segundo cuarto.