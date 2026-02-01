107-79. Los Celtics destrozan a unos Bucks en caída libre y pendientes de Giannis

Antetokounmpo estuvo de baja por tercer partido consecutivo por una lesión de pantorrilla y sus Bucks sufrieron su quinta derrota seguida, lo que les deja hundidos en el Este y fuera de los puestos de 'playoffs'.

Los Celtics, por su parte, celebraron su segunda victoria consecutiva y ocupan la segunda plaza en el Este (31-18), detrás de los líderes Detroit Pistons.

Jaylen Brown, de regreso tras perderse el último duelo contra los Sacramento Kings, brilló con un doble doble de 30 puntos y trece rebotes, apoyado por los 27 puntos de Anfernee Simons saliendo del banquillo.

El español Hugo González, elegido con el número 28 en el último draft, contribuyó con cinco rebotes, dos robos y un más once de 'plus-minus' en 17 minutos en pista, pese a su cero de tres en tiros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Derrick White también disputó un partido sólido con 17 puntos, siete rebotes y ocho asistencias.

Los Bucks vivieron otra noche muy complicada con el tiro (35 % de acierto) y solo metieron 10 de sus 34 triples lanzados.

Ryan Rollins fue el mejor de Milwaukee con 25 puntos, seis rebotes y siete asistencias. Myles Turner se atascó y no pasó de los siete puntos tras conseguir 30 y 21 puntos en sus dos anteriores encuentros.