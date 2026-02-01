130-77. Los Pistons no tienen piedad y arrollan a los Nets con 53 puntos de diferencia

Estos 53 puntos de diferencia solo quedan detrás de los 54 sufridos por los propios Nets en el último derbi de Nueva York, y de los 55 endosados por los Charlotte Hornets a los Utah Jazz.

Jalen Duren celebró su primera llamada para el All Star de la NBA con un doble doble de 21 puntos y diez rebotes, Cade Cunningham sumó 18 puntos y doce asistencias y Daniss Jenkins aportó 18 puntos saliendo del banquillo para los Pistons.

Detroit, líder del Este con un balance de 36-12, firmó la victoria más abultada en la historia de la franquicia. Su máxima renta durante el encuentro fue de 55 unidades, mientras que los Nets solo llegaron a estar arriba por cinco puntos.

Brooklyn no pasó de un modesto 32.9 % de acierto en tiros de campo (24 de 73) y sus máximos anotadores fueron Cam Thomas y Drake Powell, con doce puntos cada uno.

El equipo de Jordi Fernández perdió ocho de sus últimos nueve partidos y es antepenúltimo en el Este con una marca de 13-35.

La contundente victoria de los Pistons no fue la única de la noche NBA.

En Miami, los Heat arrollaron 134-91 a los Chicago Bulls, con veinte puntos de Bam Adebayo y de Pelle Larson.