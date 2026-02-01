Dueño del Panathinaikos pide a sus jugadores y entrenadores que renuncien tras una derrota

El dueño del club ateniense estalló durante un directo en su perfil de Instagram y se despachó tras la derrota, la segunda del equipo en la liga helena, reclamando la renuncia de todos los jugadores y entrenadores.

"Entrenadores, entrenadores asistentes, no tienen ni idea de dónde juegan, ¿eh? Esto es el Panathinaikos. Espero que cuando volváis a Atenas, si tenéis la decencia de volver, todos dimitáis. Y todos los jugadores juntos", exclamó.

Durante el partido, que el Panathinaikos perdió en Salónica tras una prórroga, se produjo una nueva expulsión de su entrenador, el turco Ergin Ataman, que la semana pasada ya amenazó con dejar el Menora Mivtachim Arena durante el partido de la Euroliga ante el Maccabi por los insultos que recibió de parte de la afición rival.

Este episodio de Giannakopoulos, dirigente conocido por sus frecuentes salidas de tono y mensajes públicos a través de redes sociales, llega dos días antes de la visita del Real Madrid de Scariolo, que el martes jugará de visitante en el OAKA de Atenas.

En 2018, los diez clubes y la junta directiva de la ECA (Euroleague Commercial Assets, la compañía que organiza la Euroliga y Eurocopa) iniciaron procedimientos judiciales contra el dirigente por sus duras críticas y palabras contra los responsables de la organización.

Más recientemente, en mayo de 2025, fue multado por la Euroliga con 100.000 euros por sus "declaraciones en redes sociales sobre la actuación arbitral, comentarios despectivos y daños hacia otros clubes, personas y la propia organización".

El Panathinaikos ocupa actualmente el octavo puesto de la clasificación de la Euroliga con un balance de 15 triunfos y 10 derrotas.