Embiid y Edwards pisan el acelerador, Jáquez no le basta a Miami

Tras meter 37 puntos en la última victoria contra los Sacramento Kings, Embiid selló una actuación dominante en el triunfo 124-114 de los Philadelphia 76ers en casa contra los New Orleans Pelicans.

Embiid anotó 17 de sus 40 puntos en el cuarto período y logró además once rebotes y dos tapones para entregar a los 76ers su tercera victoria consecutiva.

Lo hizo en una noche en la que Philadelphia honró a su leyenda Allen Iverson, ovacionado por su expúblico, y en la que Paul George cumplió el primero de los 25 partidos de suspensión recibidos por tomar un medicamento prohibido.

"En los últimos años he hablado de la importancia de la salud mental y, al buscar recientemente tratamiento por un problema personal, cometí el error de tomar un medicamento inapropiado. Asumo plena responsabilidad por mis acciones y pido disculpas a la organización de los Sixers, a mis compañeros y a los aficionados de Filadelfia por mi mala toma de decisiones durante este proceso", escribió George tras su suspensión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estoy enfocado en aprovechar este tiempo para asegurarme de que mi mente y mi cuerpo estén en las mejores condiciones posibles para ayudar al equipo cuando regrese", añadió.

La otra gran actuación personal de la noche llevó la firma de Anthony Edwards. En Memphis, los Wolves ganaron 131-114 con 33 puntos de su estrella más brillante.

Julius Randle aportó 26 y el francés Rudy Gobert contribuyó con nueve puntos y 16 rebotes

Santi Aldama estuvo ausente por tercer partido consecutivo al convivir con unas molestias de rodilla. El canario se perdió cuatro de los últimos cinco partidos de los Grizzlies por este percance.

En Miami, los Heat se estrellaron contra los Chicago Bulls (118-125), un equipo que llegaba al Kaseya Center después de tres derrotas consecutivas.

Ayo Dosunmu rozó el triple doble con 29 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias, con cinco de seis desde el arco. Diez de sus 20 puntos llegaron en el cuarto período, en el que conectó cuatro tiros de cuatro.

Pelle Larsson metió 22 para Miami y Bam Adebayo aportó 21. Jáquez Jr se lució saliendo del banquillo con 20 puntos, seis rebotes y siete asistencias en 32 minutos en pista.

La jornada se abrió a las 12 hora del Este con la victoria de los Charlotte Hornets contra los San Antonio Spurs (111-106).

Los Spurs perdieron tres de sus últimos cinco partidos y bajaron a la tercera posición de la Conferencia Oeste con un balance de 32 victorias y 16 derrotas, detrás de los Denver Nuggets (33-16) y de los Oklahoma City Thunder (38-11).

Brandon Miller lideró a los Hornets con 26 puntos y 8 rebotes e integró un quinteto titular en el que los cinco integrantes acabaron con dobles dígitos en anotación.

El francés Victor Wembanyama, que promedia un doble doble de 24.3 puntos y 11.2 rebotes por encuentro, no pasó de los 16 puntos y 8 rebotes, con 6 de 15 en tiros.

Finalmente, el derbi texano entre Houston Rockets y Dallas Mavericks acabó con victoria de los primeros por 111-107, impulsados por 21 puntos de Amen Thompson y por un doble doble de catorce puntos y catorce rebotes de Alperen Sengun.

Kevin Durant aportó quince puntos y ocho asistencias pese a un poco habitual de 6 de 17 en tiros de campo.

Para Dallas, el novato Cooper Flagg firmó 34 puntos, doce rebotes y cinco asistencias sin premio.