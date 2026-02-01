LeBron James consigue su convocatoria 22 para el All-Star de la NBA

Además de James, los reservas del Oeste serán Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jamal Murray (Denver Nuggets), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Devin Booker (Phoenix Suns) y Deni Avdija (Portland Trail Blazers).
Los del Este serán Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Karl-Anthony Towns (New York Knicks), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Norman Powell (Miami Heat), Scottie Barnes (Toronto Raptors) y Jalen Duren (Detroit Pistons).
Estos catorce jugadores se unen a los previamente anunciados como 'starters' del 'All Star'.
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jalen Brunson (Knicks), Cade Cunningham (Pistons), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) y Jaylen Brown (Boston Celtics) en el Este.
Y en el Oeste, Nikola Jokic (Nuggets), Luka Doncic (Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Stephen Curry (Golden State Warriors) y Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).
Pese a haber sido seleccionados por conferencias, estos jugadores serán distribuidos en dos equipos de Estados Unidos y uno de Mundo que por primera vez disputarán un minitorneo de formato 'round robin' antes de una final entre los dos mejores.
James lidera este All-Star con un récord de 22 convocatorias. Le siguen Kevin Durant, con 16; Stephen Curry, con 12; Giannis Antetokounmpo, con 10 participaciones, y Nikola Jokic, con 8.