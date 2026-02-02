El Madrid busca sumar de visitante en la casa de un Panathinaikos en crisis institucional

El equipo griego, verdugo de los blancos en la final europea de 2024, es el único que ha ganado esta temporada en la Euroliga en el Movistar Arena, el pasado 13 de noviembre por 77-87. Sin embargo, los de Ergin Ataman, cuyo futuro es incierto dentro del club según diversos medios, ha perdido cuatro de sus últimos siete partidos en Europa, ante Olympiacos y Olimpia Milán, como local, y ante Maccabi y Bayern de Múnich como visitante.

A pesar de que el equipo marcha segundo en la liga griega y sólo consumó su segunda derrota de la temporada, Giannakopoulos criticó a los entrenadores y jugadores del equipo pidiéndoles su "renuncia" a través de sus redes sociales, creando un clima de crisis y crispación antes del aterrizaje 'merengue': "Entrenadores, entrenadores asistentes, no tienen ni idea de dónde juegan, ¿eh? Esto es el Panathinaikos. Espero que cuando volváis a Atenas, si tenéis la decencia de volver, todos dimitáis. Y todos los jugadores juntos".

Enfrente estará el Real Madrid, que acabó enero con muy buenas sensaciones de juego y manteniendo su fortaleza como local, con victorias de prestigio ante Dubai, Maccabi, Barça, Valencia Basket y Mónaco. Por contra, los de Sergio Scariolo volvieron a caer en su última salida en la cancha del París Basketball, y son el peor equipo a domicilio dentro del top diez con un balance negativo de cuatro triunfos y ocho derrotas.

Pese a ello, los blancos son quintos con un récord de 16-9, a sólo una victoria del líder, el Fenerbahce turco. Por su parte, el Panathinaikos ocupa la octava plaza con un balance de 15-10, en una apretada tabla de clasificación.

El técnico italiano informó tras la victoria en casa ante el Casademont Zaragoza en Liga Endesa que Andrés Feliz y Alberto Abalde acabaron "tocados" por sendos esguinces de tobillo, aunque jugarán, mientras que este lunes, antes de que el equipo viaje a Grecia, Scariolo detalló que el alero argentino Gabriel Deck, intervenido en la cadera izquierda de una lesión en el labrum el pasado junio, no estará disponible para mañana ya que "necesita parar unos días para recuperar la eficiencia total de un jugador de sus características".

"No sé exactamente. Me dicen que es mejor que no juegue este partido y que trabaje físicamente para ponerse a tope. Tenemos una previsión de la Copa del Rey a medio/corto plazo y con él hay que tener una precaución especial", afirmó Scariolo.

Con la baja confirmada también de Théo Maledon por una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha, se espera que David Krämer y Gabriele Procida, que ya fue el mejor este domingo con 18 puntos y 23 de valoración ante el Casademont Zaragoza, puedan completar la convocatoria. También regresarán Walter Tavares y Trey Lyles, que descansaron en el último compromiso liguero.

El Panathinaikos continúa con la sensible baja de larga duración del francés Mathias Lessort, sin minutos esta temporada, y la más que probable del escolta estadounidense Kendrick Nunn, máximo anotador del equipo con 19,4 puntos de media por partido, aún recuperándose de una lesión de tobillo.